Дъждове обхващат страната на Бъдни вечер

Още по темата: Облачно и дъждовно начало на седмица, ще има ли сняг по Коледа 22.12.2025 06:47

След полунощ от югозапад ще започнат валежи от дъжд, в планините – от сняг. Ще духа слаб вятър от източната четвърт. Минималните температури ще бъдат между минус 1° и 4°, в София – около 1°.

Утре (24 декември) валежите от дъжд ще обхванат западната половина от страната, а до вечерта и източните райони, сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Значителни по количество ще бъдат в Югозападна България и северозападните райони. След обяд и през нощта срещу Коледа, с понижението на температурите, на много места в Северозападна България, в Предбалкана и по високите западни полета дъждът ще премине в сняг.

Жълт код за потенциално опасно време и значителни валежи е обявен в няколко области на страната.

Той е в сила за: Видин, Монтана, Враца, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик и Смолян.

Ще духа умерен, по поречието на Дунав и източните райони временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще са предимно между 3° и 8°, в София – около 3°.

На Коледа ще е облачно с повсеместни, на места значителни валежи: в Западна и Северна България от сняг, в Горнотракийската низина и по Черноморието – от дъжд.

Ще се образува снежна покривка, а по планинските проходи в Стара планина ще има снежни виелици и ще се образуват и навявания. С умерен, в Източна България и силен североизточен вятър ще продължи да нахлува студен въздух и температурите ще се понижават. По самото нахлуване на студения въздух в Централна Северна България са възможни поледици.

В петък (26 декември) сутринта валежите ще спрат. Вятърът ще отслабне. Облачността бавно ще се разкъсва, а температурите, в по-голямата част от страната ще са близки до нулата, в районите в Северна България със снежна покривка дневните ще останат отрицателни – до минус 4°.