„Зъл звяр, убиец, нацист – и мой дядо“: Историята на мъж, който откри, че е внук на Химлер

Хенрик Ленкейт описва дядо си с думи като „зъл звяр“, „убиец“ и „нацист“. Описанието звучи шокиращо, докато не стане ясно, че става дума за един от най-зловещите фигури в историята – нацисткия лидер Хайнрих Химлер, дясната ръка на Адолф Хитлер и един от главните архитекти на Холокоста.

На 47-годишна възраст Ленкейт случайно открива семейна тайна, която завинаги променя живота му. През 2024 г., докато гледа онлайн документален филм за нацизма, той решава да потърси допълнителна информация в интернет. Попада на сайт, където вижда лицето на своята баба по майчина линия – Хедвиг Потхаст. Под снимката пише: „Любовницата на Хайнрих Химлер“.

По-нататъшните му проучвания разкриват ужасяващата истина – Химлер е биологичният баща на майка му и съответно негов дядо. „Как осмисляш факта, че си роднина на един от най-големите престъпници в историята?“, пита го журналистката Шобан Робинс от Sky News. „Не го осмисляш“, отговаря той без колебание.

Откритието го кара да се усъмни във всичко, което е смятал, че знае за себе си.

„Кой съм аз? Кой бях? Защо 47 години никой не ми каза истината? След 47 години животът ми изглеждаше като лъжа“, признава Ленкейт. Той предполага, че родителите му са го предпазили от истината, опитвайки се да го защитят.

Бабата му Хедвиг Потхаст е работила като лична секретарка на Химлер в централата на тайната полиция в Берлин. Между двамата започва любовна връзка, която по-късно прераства в дългогодишна афера. По думите на Ленкейт тя не е била наивна – напротив, вярва, че е знаела за престъпленията му и дори го е насърчавала.

Писма между двамата разкриват интимна връзка, изпълнена с нежни обръщения, рязко контрастиращи с мащаба на извършените от Химлер зверства. Макар да е бил женен, Химлер настоява името му да бъде вписано в акта за раждане на дъщеря му, вярвайки, че „разпространява господарската раса“.

Днес Ленкейт не крие ужаса си от генетичната връзка.

„Питаш се какво си наследил от това“, признава той. За Химлер използва думи като „масов убиец“, „дявол“ и „демон“. „И после трябва да добавиш думата „дядо““, казва той.

Макар да не може да промени произхода си, Хенрик Ленкейт заявява, че иска ясно да се разграничи от мрачното наследство на Химлер и да поиска прошка от жертвите му.