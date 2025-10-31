Косово обмисля закупуването на американски военни хеликоптери "Блек Хоук"

Служебният министър на отбраната на Косово Еюп Мачедонци коментира актуалните въпроси по сигурността в световен мащаб и тяхното отражение върху Балканите и Косово, пише БТА.

Той отбелязва, че светът преминава през един от най-сложните периоди по отношение на сигурността от Втората световна война насам, поради големите стратегически промени и появата на нови играчи, които оспорват световния ред.

„Видяхме руското нахлуване в Украйна, напрежението и конфликтите в Близкия изток, както и все по-агресивните подходи на някои държави по света. Това създава нова среда на несигурност, в която всяка държава определя свой собствен подход и позиции спрямо тези промени“, заяви той.

В този контекст Мачедонци подчерта, че Косово работи активно за укрепване на отбранителните си способности.

„Косово изгражда модерни капацитети, за да отговори на предизвикателствата в сектор „сигурност“, като една от стратегиите в тази посока е включването на бойни дронове в нашите въоръжени сили“, продължи министърът.

Той добави, че през януари тази година делегация от Косово е провела срещи в САЩ с представители на Министерството на отбраната и Държавния департамент, обсъждайки възможността за закупуване на военни хеликоптери „Блек Хоук“.

Според Мачедонци разговорите са обхванали технически и финансови детайли, а в момента се анализира възможността за сключване на подобна сделка.