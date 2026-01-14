Иран предупредил съседите си за удари по бази на САЩ в Близкия изток

Техеран предупреди съюзниците си от Близкия изток, че ще нанесе удари по американски бази, ако Съединените щати атакуват Иран, съобщи Reuters, позовавайки се на високопоставен ирански служител.

"Техеран е уведомил страните в региона, от Саудитска Арабия и ОАЕ до Турция, че американските бази в тези страни ще бъдат атакувани [в случай на американски удари]", каза източникът на агенцията.

Същевременно Иран призова съюзниците си да "предотвратят атаките на Вашингтон срещу Иран". Служителят потвърди пред агенцията, че преките контакти между иранския външен министър Абас Арагчи и специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф са били преустановени.

Израелски служител заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп наистина е решил да се намеси, но обхватът и времето на тези действия остават неясни.

Reuters отбелязlа, че Съединените щати разполагат войските си в щаба на Пети флот на ВМС на САЩ в Бахрейн и във военновъздушната база Ал Удейд в Катар.

"Уолстрийт джърнъл" (WSJ) съобщи, че е възможна атака на САЩ срещу Иран във връзка с протестите. Не е известно обаче какъв вид военни действия планира американската администрация срещу републиката. На 13 януари Тръмп призова иранските протестиращи да продължат да провеждат демонстрации и да превземат правителствени сгради, като ги увери, че "помощта е на път".

Вашингтон е ограничил значително военните си ресурси за упражняване на сила срещу Иран в сравнение с миналата година, отбелязва Politico, припомня "Ведомости". По-конкретно, самолетоносачът USS Ford е в Карибите след операция край бреговете на Венецуела, а противоракетните системи Patriot, разположени преди това в Близкия изток, са се завърнали на Корейския полуостров.