Протестите в Иран: Над 2500 загинали, демонстрации в 187 града

Официална информация за броя на жертвите към момента няма

Броят на загиналите при протестите в Иран нарасна до 2550, включително 2403 протестиращи и 147 служители по сигурността и поддръжници на правителството, съобщи във вторник американската информационна агенция за активисти за човешки права (HRANA).

На 17-ия ден от националните протести в Иран са регистрирани 614 протестни събирания в 187 града, обхващащи всички 31 провинции в страната, според данни, събрани от HRANA. Агенцията съобщи за общо 18 434 ареста, 1134 случая на тежки наранявания и 97 случая на принудително даване на самопризнания.

Няма обаче изчерпателна официална цифра за жертвите по време на тези протести, уточнява Anadolu Agency.

​​​​​​​Комуникационното затъмнение в страната остава в сила, достигайки 132 часа без интернет, съобщи Netblocks в сряда.

Иран е разтърсен от вълни от протести от миналия месец, започващи на 28 декември на Капалъ Чарши в Техеран, заради рязкото обезценяване на иранския риал и влошаващите се икономически условия. По-късно демонстрациите се разпространиха и в няколко други града.

Ирански представители обвиниха САЩ и Израел в подкрепа на това, което те описват като "въоръжени бунтовници", които са извършили няколко нападения на обществени места в цялата страна.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви във вторник, че САЩ са готови да предприемат "много решителни действия", ако съобщенията, че Иран планира да екзекутира протестиращи, се окажат точни. Коментарите на Тръмп дойдоха, след като беше попитан за забележките си, публикувани по-рано в социалната му мрежа Truth Social, в които се казваше: "Помощта е на път".

"Е, има много помощ на път и в различни форми, включително икономическа помощ... Ние изваждаме Иран от бизнеса с ядрения му капацитет", каза той, визирайки американските удари по иранските ядрени съоръжения през юни миналата година.

​​​​Предупреждение за пътуване от Непал и Индия

Отделно Непал се присъедини към няколко други държави, призовавайки своите граждани, живеещи и работещи в Иран, да следват препоръките за сигурност от компетентните органи на страната.

Всички непалски граждани да избягват пътувания до Иран, докато ситуацията в страната не се нормализира, според изявление на Министерството на външните работи.

В сряда Индия посъветва своите граждани да напуснат Иран с "налични транспортни средства, включително търговски полети".

"С оглед на развиващата се ситуация в Иран, на индийските граждани, които в момента са в Иран (студенти, поклонници, бизнесмени и туристи), се препоръчва да напуснат Иран с налични транспортни средства, включително търговски полети", се казва в съобщение, издадено от индийското посолство в Техеран.

Ню Делхи също поиска от своите граждани в Иран "да имат в себе си леснодостъпни документи за пътуване и имиграция, включително паспорти и лични карти".

Китай отхвърля "външна намеса"

В сряда Китай потвърди подкрепата си за Иран и заяви, че се надява, че иранското правителство и неговият народ "ще преодолеят настоящите трудности и ще поддържат стабилността в страната".

"В същото време се противопоставяме на външната намеса във вътрешните работи на страната и не одобряваме употребата или заплахата от употреба на сила в международните отношения", заяви говорителката на Министерството на външните работи Мао Нин пред репортери в Пекин.

"Надяваме се, че всички страни биха могли да направят повече неща, благоприятстващи мира и стабилността в Близкия изток", каза Мао.

Москва: Нова атака срещу Техеран би имала катастрофални последици

"Kойто и да възнамерява да използва размириците", които се случват в Иран, "като претекст" за нова атака срещу Ислямската република, подобна на тази от юни миналата година, "трябва да е наясно с катастрофалните последици от подобни действия за ситуацията в Близкия изток и за световната международна сигурност".

Това заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова в изявление, публикувано на уебсайта на ведомството.

Захарова обвини "чуждестранни сили, враждебно настроени към Иран", че се опитват да "използват нарастващото социално напрежение, за да дестабилизират и унищожат иранската държава".

В изявлението й Русия осъжда чуждестранната намеса във вътрешнополитическите процеси на Иран, наричайки я "подривна".

"Използва се скандалният метод на "цветната революция", при който мирните протести, чрез усилията на специално обучени и въоръжени провокатори, действащи по инструкции от чужбина, се превръщат в брутални и безсмислени зверства, погроми и убийства на служители на реда и обикновени граждани, включително деца", пише Мария Захарова.