Великобритания разполага ударна група за самолетоносачи HMS Prince of Wales в Далечния север, за да възпре руската морска активност

Министерството на отбраната на Обединеното кралство потвърди, че ударна група от самолетоносачи, водена от HMS Prince of Wales, ще бъде разположена в Северния Атлантик и Далечния север като част от операция Firecrest.

Този ход сигнализира за подновен фокус на НАТО върху възпирането, на фона на нарастващата руска военноморска активност и опасенията относно уязвимата подводна инфраструктура.

Обединеното кралство се стреми да гарантира, че критичните маршрути, свързващи Северна Америка и Европа, остават отворени, наблюдавани и защитени от опортюнистична руска агресия.

Министерството на отбраната на Обединеното кралство потвърди, че мисията през 2026 г., водена от HMS Prince of Wales, ще бъде представена от Лондон като калибриран отговор на морската среда, все повече оформяна от руската военна дейност и възникващите рискове за критична подводна инфраструктура, като например оптични кабели и енергийни тръбопроводи.

Британски представители свързват разполагането на войски с докладвано 30% увеличение на руските военноморски движения в Северния Атлантик през последните две години.

В този контекст приоритетът се измества от реагиране на изолирани събития към поддържане на постоянен морски контрол, усложняване на движението на подводниците и надводните кораби на противниците и осигуряване на коридори за подкрепления, които са от съществено значение за бойните планове на Алианса.

Правителствените съобщения позиционират разполагането на войски категорично в рамките на планирането на НАТО, описвайки го като основен принос за колективното възпиране и евроатлантическата сигурност.

Очаква се ударната група да комбинира изтребители F-35B Lightning II, разрушители за противовъздушна отбрана Тип 45, фрегати за противоподводна отбрана Тип 23 или усъвършенствани Тип 26, ядрена подводница клас Astute и кораби за поддръжка на Кралския флот, според Army Recognition.

Окончателният състав ще бъде потвърден по-близо до началото на мисията, но британски представители сигнализираха, че ученията за оперативна съвместимост със скандинавските държави, Съединените щати и Канада ще бъдат от съществено значение за профила на мисията, подчертавайки общонатовското измерение на операцията.

Операция „Файъркрест“ поставя най-големия военен кораб на Великобритания в центъра на военноморска система, предназначена за продължителни въздушни операции, многопластова отбрана и интеграция на командването.



С водоизместимост от приблизително 65 000 тона, HMS Prince of Wales разполага с палуба, която увеличава максимално скоростта на излизане за самолети с кратко излитане/вертикално кацане и увеличен капацитет за авиационно гориво.



Вътрешният му обем позволява да помещава стабилен съвместен команден щаб, което дава възможност на британските и съюзническите командири да управляват морски операции, разпределени в обширни океански райони, способност, особено важна в Северния Атлантик и Арктика, където фиксираната инфраструктура е оскъдна.



Отвъд плана за незабавно разполагане на самолетоносачи, Обединеното кралство обвързва разполагането на самолетоносачи с по-широки промени в разположението на войските, насочени към Далечния север: ангажимент за удвояване на разполагането на войски в Норвегия от 1000 на 2000 души персонал и ангажимент за увеличаване на разходите за отбрана до 2,6% от БВП от 2027 г.

Firecrest надгражда върху поуките, извлечени от глобалната мисия на самолетоносачи през 2025 г., която генерира над 1000 бойни полета на F-35 с над 30 държави партньори и потвърди, че ударната група е напълно готова за мисия и ангажирана с НАТО.