Руският посланик в Норвегия Николай Корчунов предупреди, че членовете на НАТО планират да наложат морска блокада на Русия, отбелязвайки, че това има за цел „ограничаване на свободата на корабоплаване и нарушава нормите на международното право“, пише военното издание Military Watch.

Планираните западни операции биха включвали „поставяне на Балтийско-Арктическия регион в казармено положение“ чрез разширени военни операции и учения, като членовете на НАТО също разработват планове за „частична или пълна морска блокада“ на Русия. Съобщава се също, че Норвегия, Швеция и Финландия „работят заедно за увеличаване на военната мобилност чрез развитието на транспортни и логистични коридори от запад на изток, както и чрез трансгранично използване на бази и друга военна инфраструктура“.

Корчунов предупреди, че плановете на Запада да използва сила за ограничаване на достъпа на Русия до международни води представляват пряка заплаха за националната сигурност на страната и биха принудили Москва да предприеме контрамерки. Изявлението му идва след съобщение от 13 февруари, че британският министър на отбраната Джон Хили се е срещнал с колегите си от балтийските и скандинавските страни на Мюнхенската конференция по сигурност, за да обсъдят планове за незаконно изземване на свързани с Русия петролни танкери в международни води. Принудителните завземания на петролни танкери от държави от Западния блок далеч не биха били безпрецедентни, тъй като въоръжените сили на САЩ са започнали безпрецедентна серия от операции, насочени към танкери в международни води от края на 2025 г., а именно тези, превозващи венецуелски петрол за износ, с основен фокус върху осакатяването на икономиката на страната. На 9 февруари ВМС и бреговата охрана на САЩ атакуваха петролния танкер Aquila II в международни води в Индийския океан, който е поне осмият кораб, цел насилствено изземване от американските сили.

Коментирайки текущите западни операции срещу гражданското корабоплаване на целеви държави, руският външен министър Сергей Лавров наскоро предупреди : „Целта на САЩ – да доминират световната икономика – се реализира с помощта на сравнително голям брой принудителни мерки, които са несъвместими с лоялната конкуренция.“ За да постигне тази цел, ръководството на САЩ „иска да поеме контрола над всички маршрути за снабдяване на водещите страни в света и всички континенти с енергийни ресурси“. „Води се „война“ срещу танкерите в открито море“, добави той.

Бързото разширяване на разполагането на сили на НАТО в Арктика, което доближава силите все повече до руска територия, се тълкува от анализаторите като цел отчасти да се осигури възможност за упражняване на контрол върху Северния морски път, наскоро открит проход през руската Арктика, който осигурява алтернативен маршрут за гражданска търговия, включително доставки на петрол, далеч от контролираните от Запада води.

Северният морски път попадна в заглавията през октомври 2025 г., след като китайският търговски флот извърши първия си контейнерен превоз до Европа през него, подкрепен от руския флот от ядрени ледоразбивачи . Това почти намали наполовина времето за доставка в сравнение с южните маршрути, преминаващи през Малакския проток и Суецкия канал. Опитите на силите на Западния блок да се насочат към корабоплаването там биха били в съответствие с по-широките тенденции в техните операции. Очаква се държавите-членки на НАТО да насочват атаките срещу гражданското корабоплаване да надхвърлят доставките на петрол и да включват атаки срещу широк спектър от граждански износ. През ноември 2025 г. например американските специални сили се качиха на товарен кораб в международните води в Индийския океан, като обезопасиха, премахнаха и унищожиха граждански стоки, превозвани от Китай за Иран. Още през 2019 г. американските сили се качиха на борда и реквизираха севернокорейски кораб за износ на въглища, „ Wise Honest“, който впоследствие беше продаден, а средствата бяха присвоени от Министерството на финансите на САЩ.

През 2020 г. Военноморският институт на САЩ предложи наемането на наемници-частници, които да се насочват към китайските граждански кораби по подобен начин, като опция за ескалиране на натиска.