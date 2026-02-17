Най-големите военновъздушни сили на земята скоро ще имат бомбардировач В-52, изстрелващ хиперзвукови ракети (ВИДЕО)

Класическият B-52 от ерата на Виетнам може да е бил известен с килимарските си бомбардировки преди десетилетия. И все пак, днешният B-52 продължава да се развива в модерна платформа за изстрелване на дронове, изстрелване на хиперзвукови ракети и прецизно хвърляне на бомби, която вероятно ще лети цели 100 години, пише 19Forty Five.

Модернизациите през последните десетилетия гарантират, че съвременният B-52 е почти изцяло различен самолет от класическата платформа, която се оказа едновременно изключително важна, но и уязвима за вражески огън по време на годините си във Виетнам.

Сред по-малко признатите адаптации са разширяването на нов вътрешен отсек за оръжия за увеличен капацитет за носене на бомби, добавянето на хиперзвукови оръжия, нови цифрови комуникационни мрежи и нарастващата способност за работа като летящ командно-контролен център, способен да изстрелва, управлява и възстановява дронове.

Подобренията в комуникацията са многостранни, включително добавянето на модернизирана цифрова система, известна като Combat Network Communication Technology (CONECT).

CONECT не само ускорява и усъвършенства предаването, управлението, събирането и съхранението на данни, но и помага на службата да усъвършенства тактиките и концепциите за експлоатация на съвременния B-52.

С CONECT екипажите, извършващи операции, вече могат да получават разузнавателна информация по време на полет и актуализации на целите по начин, който преди не е бил възможен.

Бомбардировач B-52 Stratofortress на американските военновъздушни сили, разположен от военновъздушната база Барксдейл, Луизиана, каца във военновъздушната база Андерсен, Гуам, на 4 юли 2020 г. B-52 изпълни 28-часовата мисия, за да демонстрира ангажимента на Индо-тихоокеанското командване на САЩ към сигурността и стабилността на Индо-тихоокеанския регион.

Американският изтребител B-52H Stratofortress провежда боен въздушен патрул в подкрепа на операция „Вродена решителност“ над зоната на отговорност на Централното командване на САЩ на 15 декември 2024 г. Разполагането на тежки бомбардировачи с голям обсег в театъра на военните действия на Централното командване на САЩ демонстрира отдадеността на Съединените щати на възпирането на агресията и поддържането на стабилност в региона заедно със съюзници и партньори.

Интересно есе на ВВС на САЩ от 2016 г. обсъжда CONECT като „първото голямо дигитално подобрение“ на B-52, подобряващо комуникацията и ситуационната осведоменост.

Използвайки така нареченото софтуерно програмируемо радио за глас и данни ARC 210 Warrior, пилотите, използващи CONECT, вече могат да изпращат и получават данни за насочване, картографска информация и разузнавателна информация с наземни станции, командни центрове и други летателни апарати.

В това отношение, големият B-52 би могъл да действа почти като „арсенален самолет“, способен да транспортира и изстрелва рояци дронове от предни позиции до покриване на райони с разузнавателна отбрана, да тества вражеската противовъздушна отбрана или дори да извършва удари, когато е командван от човек.

B-52 е способен да носи ядрени оръжия и може да пуска подобрени варианти на известния B-61 Mod 12 и да изстрелва ядрено оръжие с голям обсег.

Нов радар B-52

Най-новата иновация при B-52 е радарът с активна електронно сканирана антенна решетка (AECA), система с по-голям обхват, по-чувствителност и по-висока резолюция, способна да проследява множество цели едновременно от по-големи разстояния.

Радарът, наречен APQ-188, в момента се изпитва в полети във военновъздушната база Едуардс в Калифорния и наскоро е завършил наземна интеграция и първоначални функционални проверки на системите, според есе на Boeing за радара.

„Новият радар значително ще увеличи ефективността на мисиите на B-52, като подобри ситуационната осведоменост, ускори преследването на целите и подобри оцеляването на екипажа в оспорвана среда“, каза Трой Доусън, вицепрезидент на Boeing Bombers, в прессъобщение. „Тази фаза на програмата е посветена на това да се направи всичко възможно още в началото, за да можем да изпълним пълната програма за модернизация на радара.“

Бомбардировач B-52 от ВВС на САЩ.

В есето на Boeing се обяснява, че данните, събрани по време на тестовете, ще бъдат използвани за следващите фази на разработка и планираното преоборудване на 76-те действащи самолета B-52.

Радар за изтребител

Подобрението на радара за B-52 всъщност дава на бомбардировача радар тип „изтребител“, тъй като F-35, F-15 и F-16 летят с радари AESA.

Предимствата са многостранни, тъй като те надхвърлят скоростта и обхвата и включват изображения с висока резолюция , откриване на много по-малки заплашителни обекти на по-големи разстояния и възможност за едновременно проследяване на множество движещи се цели в реално време.

Логично е B-52 да получи радар AESA, тъй като има голям носов обтекател, в който могат да бъдат „опаковани“ предавателни и приемащи модули за висока плътност на мощността и чувствителност на откриване.

За автора: Крис Осбърн

Крис Осборн е президент на Warrior Maven – Център за военна модернизация. Осборн е служил преди това в Пентагона като висококвалифициран експерт в офиса на помощник-секретаря на армията – Придобиване, логистика и технологии. Осборн е работил и като водещ и военен специалист в ефир на национални телевизионни мрежи. Той е участвал като гост-военен експерт по Fox News, MSNBC, The Military Channel и The History Channel. Има и магистърска степен по сравнителна литература от Колумбийския университет.