AI модел: рискът от Трета световна война е достигнал исторически високи нива

Зловещото предупреждение идва само няколко седмици преди да бъде актуализиран часовникът на съдния ден

Мрачно предсказание за глобална война, направено преди повече от век, предупреждаваше човечеството за бързо приближаващия „края на света“. Това пророчество се появи отново във време, когато световният ред се променя с тревожна скорост на фона на претенциите на американския президент Доналд Тръмп към Гренландия и разрива в трансатлантическото единство, съобщава Daily Star.

Едно зловещо предсказание за война, направено преди повече от век, предупреди човечеството за бързо наближаващия „съдния ден”. Пророчеството се появи в момент, в който световният ред се променя с тревожна скорост с Доналд Тръмп в Белия дом и войната на Путин в Украйна.

Това се случва, тъй като мнозина се страхуват, че човечеството е поело по зловещия път към глобално унищожение. В търсене на отговор на въпроса колко близо са напреженията до достигане на точката на кипене, Daily Star се обърна към изкуствения интелект, за да ни помогне да разберем колко далеч всъщност сме от Трета световна война.

Зловещо, моделът на изкуствения интелект предупреди, че рискът от Трета световна война е достигнал исторически високи нива, тъй като ядрените договори изтичат и по целия свят са възникнали многобройни „големи геополитически конфликтни точки“.

Интелигентният инструмент добави зловещо предупреждение, че светът е навлезнал в нова ера, която той нарича ера на „политиката на великите сили”, като предсказа, че светът може би вече е навлезнал в „нова студена война”. Зловещото предупреждение на изкуствения интелект идва само няколко седмици преди да бъде актуализиран часовникът на съдния ден – символ, който представлява приблизителната вероятност за глобална катастрофа, предизвикана от човека.