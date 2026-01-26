Как Q-Day и квантовите изчисления могат да обърнат света, какъвто го познаваме

„Денят Q” е моментът, в който бъдещият квантов компютър

Някъде през тази година ще настъпи „Q-Day“ – и ще се разрази ад. Криптовалутите ще се сринат, цената на златото ще се удвои, а глобалната финансова система ще бъде разтърсена до основи.

Докато банките и правителствата се борят да оправят един дигитален свят, в който сигурността просто се е сринала, всяка тайна, която някога е била поверена на интернет, ще бъде разкрита – от имейли до търсения в Google.

Хората ще загубят доверието си в някога солидните финансови институции, ще трупат пари в брой и ще купуват само това, което могат да държат в ръцете си. Ще се върнем – буквално – към дните, в които слагахме спестяванията си под матрака. Що се отнася до сигурните комуникации, за мнозина това ще означава връщане към писането на хартия, пише Daily Mail.

Този кошмарен сценарий е подчертан от датската Saxo Bank като най-важното събитие за 2026 г. в годишните й „скандални прогнози”.

Но, както впоследствие признаха технологичните експерти, може би все пак не е толкова нереалистично.

„Денят Q” е моментът, в който бъдещият квантов компютър – най-мощният цифров процесор на човечеството – ще пробие електронните системи за сигурност в света.

Такова събитие отдавна вълнува катастрофистите, които посочват ужасни последствия, които не са споменати от датчаните, включително загуба на електроенергия в цели градове, деактивиране на ракетни силози и подмамване на ядрени подводници да изплуват в средата на вражески флоти.

От приблизително 100 до 200 квантови компютъра в света, много от тях се намират в Китай, който пази в тайна какво прави с тях.

„Q-Day“ е моментът, в който бъдещият квантов компютър (на снимката, като цифрово изображение) – най-мощният цифров процесор на човечеството – ще пробие електронните системи за сигурност в света.

И макар да не видим всичко това в следващите месеци, изследователите са склонни да се съгласят, че версия на Q-Day може да е само на няколко години разстояние – и когато настъпи, последствията ще бъдат още по-опустошителни, отколкото очертава Saxo Bank.

Според много експерти, въпреки че се възхвалява като най-голямата технологична революция на нашето време, изкуственият интелект е само подгряващ акт за квантовите изчисления.

Тези изключително мощни компютри, които могат да решават проблеми, далеч надхвърлящи възможностите на традиционните персонални компютри, вече са преминали началните етапи на изследване и разработка.

Квантовите изчисления използват законите на квантовата механика – физиката на поведението на атомите, молекулите и другите миниатюрни частици – за да обработват информация по много по-различен и по-бърз начин от обикновените компютри.

Криптовалутите като Bitcoin могат да бъдат особено уязвими,

като се има предвид, че основният им аргумент за продажба е, че са предполагаемо неуязвими за хакерски атаки.

Предизвикателството сега е да се премине от експериментални машини към така нареченото „мащабно квантово изчисление“ чрез изграждане на компютри с достатъчно кубити и корекция на грешки, за да се решават сложни проблеми от реалния свят.

Физикът сър Питър Найт, един от водещите квантови учени в Великобритания, каза: „Неща, чието изчисляване би отнело цялата възраст на Вселената, дори и на най-мощния суперкомпютър, биха могли да бъдат изпълнени, вероятно за секунди.“

Въпреки това, както е типично за революционните технологични пробиви, има и кошмарен недостатък: квантовите изчисления могат потенциално да хакнат всяка „сигурна“ съвременна система.

Дори най-солидните алгоритми за криптиране на данни ще бъдат уязвими, което представлява опустошителна заплаха за дигиталното банкиране, наред с много други неща. Криптовалутите като Bitcoin могат да бъдат особено уязвими, като се има предвид, че основният им аргумент за продажба е, че са предполагаемо неуязвими за хакерски атаки.

Днешните най-популярни системи за криптиране разчитат на сложни математически проблеми, които традиционните компютри намират за почти невъзможни за решаване. Но за квантов компютър те биха били лесна работа.

Генераторите на случайни числа, които се използват от онлайн казината, паролата на домашния ни Wi-Fi, смарт картите, които позволяват на хората да влизат в офиса си – всичко това изведнъж ще бъде на разположение.

Болниците, електроцентралите и банките ще станат лесна плячка за хакерите, както и – което е най-тревожно – правителствата.

С разработването на по-мощни квантови процесори от изследователските компании, Q-Day наближава все повече. Microsoft (на снимката, квантовият чип Majorana 1) твърди, че пробивът е „на години, а не на десетилетия разстояние“

Военни експерти твърдят, че Q-Day ще позволи на други страни да шпионират в реално време най-секретните данни за отбраната, като местоположението на подводници и ракети и какво наблюдават сателитите.

Едно очевидно решение би било да се намерят по-добри начини за криптиране, но дори и това не е сигурно, че ще проработи.

Експертите по сигурност са дълбоко загрижени, защото хакерите и други враждебни групи вече използват стратегията „събирай сега, декриптирай по-късно“, при която събират и съхраняват криптирани данни, готови за деня, в който квантовите компютри ще могат да ги декриптират.

Това представлява особена опасност за чувствителна информация като медицински досиета, интелектуална собственост и правителствена информация, която трябва да се пази в тайна в продължение на много години.

Техническите предизвикателства пред квантовата революция и ужасният изгрев на Q-Day със сигурност остават. Изследователите трябва да създадат повече и по-добри кубити, които са известни с това, че са податливи на грешки и физически „чувствителни“ към околната среда.

Това означава, че традиционно те трябва да се съхраняват в огромни сгради, които са скъпо изолирани от вибрации и светлина, както и охладени до температури под тези в космическото пространство.

Въпреки това, след като консултантският гигант McKinsey прогнозира, че технологията може да увеличи стойността на глобалните бизнеси с до 967 милиарда паунда до 2035 г., огромни суми се инвестират в квантовите изчисления, включително 2,5 милиарда паунда, обещани от британското правителство за Националната програма за квантови технологии.

Преди година Google представи най-новата си версия, Willow, която може да реши за по-малко от пет минути проблем, за който един от най-бързите съществуващи суперкомпютри би имал нужда от десет септилиона години (това е числото 10, последвано от 24 нули). Което, между другото, е по-дълго от съществуването на вселената.

Някои експерти твърдят, че Q-Day няма да бъде единствен момент, а по-скоро постепенно развиваща се заплаха, която може да е вече сред нас. От приблизително 100 до 200 квантови компютъра в света, много от тях се намират в Китай, който пази в тайна какво прави с тях.

Както признават някои технически експерти, Q-Day може би вече е настъпил. Просто все още не знаем за това.