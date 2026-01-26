Вучич: MOL ще купи дела на "Газпром" в NIS за 1 милиард евро

Унгарската компания MOL ще купи 56,15% от сръбската NIS от "Газпром нефт“ за сумата между 900 милиона и 1 милиард евро. Това обяви сръбският президент Александър Вучич, подчертавайки, че Белград е готов да плати повече.

"Подготвили сме парите, подготвили сме два милиарда“, каза той по местната телевизия, цитиран от руска агенция.

Според споразумението между MOL и "Газпром нефт“, унгарската компания може впоследствие да продаде миноритарния си дял в NIS на ADNOC. Сърбия също ще може да увеличи дела си с 5 процентни пункта.

Завършването на сделката обаче изисква одобрение от американската OFAC и сръбските регулаторни органи. Страните планират да подпишат споразумението до края на март.

Руският външен министър Сергей Лавров заяви миналата седмица, че сделката между MOL и Газпром нефт е от полза за всички страни.