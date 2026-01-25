Москва предлага Русия и Украйна да си поделят енергията от Запорожката АЕЦ

Още по темата: Военните разузнавачи, които водят преговорите между Киев и Москва в Абу Даби 23.01.2026 22:22

Москва предлага електроенергията от украинската Запорожка атомна електроцентрала (ЗАЕЦ), която е под руски контрол от 2022 г., да бъде поделяна между Русия и Украйна, съобщава Politico в свой материал относно преговорите в Абу Даби.

Изданието съобщава, че значителна част от разговорите тази седмица са били фокусирани върху икономически въпроси и контрола над АЕЦ-а в Запорожка област. Не е постигнато споразумение, но Москва е предложила Украйна и Русия да споделят производството на електроенергия от централата.

"Срещите тази седмица, на които за първи път трите страни седнаха лице в лице за разговори, целящи да се опитат да постигнат прекратяване на огъня, засегнаха икономически и военни въпроси, както и спорове за това колко украинска територия ще продължи да държи Русия след войната", са съобщили двама американски представители. По думите им, следващата неделя в Абу Даби ще има нов кръг тристранни мирни преговори.

„И двете страни започват да си представят какво могат да спечелят от мира, като например плана за просперитет на Украйна, какво и някои възможности за Русия да сключва бизнес сделки със Съединените американски щати“, казал единият източник.

Пред Axios aмерикански представители са заявили, че в Абу Даби е постигнат напредък и важна стъпка към следващия етап от преговорите.

„Много сме близо до среща между Путин и Зеленски“, казал един от източниците.

Според него, ако следващите тристранни преговори в Абу Даби са по-успешни, това може да доведе до среща между двете страни в Москва или Киев – нещо, което не се е случвало от години. „Вярваме, че тези срещи трябва да се проведат преди срещата на лидерите. Смятаме, че това не е далеч. Ако продължим по сегашния си път, ще стигнем до там“, каза американският служител.

В коментар пред изданието обаче, украински служител е казал, че макар да е постигнат „значителен напредък“, остава неясно дали Владимир Путин наистина иска да сложи край на войната и дали ще даде правомощия на преговарящите си да посредничат за споразумение.

„Твърде рано е да се прецени“, коментирал представителят на украинската делегация.