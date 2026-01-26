Скандал в Китай: висш генерал предал ядрени тайни на САЩ

Ген. Джан е преживял множество военни чистки

Висш китайски генерал, отстранен от Си Цзинпин за „сериозно нарушение на дисциплината“, е обвинен в разкриване на ядрени тайни на САЩ, съобщава The Telegraph.

Генерал Джан Юся, оперативен ръководител на Народната освободителна армия (НОА), е обвинен в предаване на данни за китайски ядрени оръжия на Вашингтон, съобщи Wall Street Journal.

75-годишният генерал е уволнен в събота. По време на закрита среща с висши военни офицери генерал Джан е обвинен и в приемане на подкуп за повишаване на висш офицер в министър на отбраната и за създаване на „политически клики“.

На срещата присъстваха някои от най-висшите офицери в PLA. Няколко часа по-късно Пекин обяви, че генерал Джан е обект на разследване.

Гу Джун, бивш мениджър на China National Nuclear Corp, която контролира както гражданските, така и военните ядрени програми, е представил доказателства срещу генерала.

Гу също е разследван в рамките на широкомащабно разследване за корупция в отбранителната и ядрената промишленост на Китай, обяви Пекин миналата седмица.

Длъжностни лица заявиха по време на брифинга в събота, че разследването срещу Гу е разкрило нарушение на сигурността в ядрения сектор, с което Джан е бил свързан.

Генерал Джан е преживял множество военни чистки, които през последните години са оголили висшите ешелони на китайските въоръжени сили.

Той е един от малкото командири с пряк боен опит, като е участвал в кратката война на Китай с Виетнам през 1979 г.

Считан за почти недосегаем като детски познат на президента, неговото падение бележи най-драматичното уволнение досега в дългогодишните усилия на Си да изкорени корупцията и нелоялността в армията.

Откакто пое поста, Си удвои бюджета за отбрана на Китай като част от усилията да превърне НОАК в „световна класа“ бойна сила до 2049 г.

Според американското разузнаване, той също така е наредил на армията да бъде готова да нападне Тайван до следващата година.

През октомври, в знак на нарастващо недоволство от темпото на реформите, девет висши генерали бяха отстранени, включително Хе Вейдон, бивш заместник-председател на Централната военна комисия (ЦВК).

Последната вълна от арести означава, че в ЦВК остават двама членове – единият от които е Си. Всички шестима командири в униформа, назначени в органа през 2022 г., вече са отстранени.

Комисията, която някога беше в центъра на военната модернизация на Китай, сега е сведена до най-малкия си размер в историята, което кара анализаторите да прогнозират, че амбициите на Пекин по отношение на Тайван може да са отложени с години.