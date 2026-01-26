Жена е открита обезглавена и с отрязани крайници в кофа за боклук в Истанбул

Обезглавеното тяло на жена, чиито крака също са били отрязани, беше открито в контейнер за боклук в Истанбул, предизвиквайки възмущение сред групи за правата на жените, съобщават турски медии.

Жертвата е била увита в чаршаф и намерена в събота вечерта в квартал Шишли от мъж, търсещ рециклируеми материали. Разследващите идентифицираха жената като 37-годишна узбекска гражданка. Първоначално главата и краката на жертвата не са били открити, но прегледът на записи от охранителни камери показал двама мъже, поставящи куфар в друг контейнер за боклук, съдържащ останките.

Няколко часа по-късно полицията арестува двама заподозрени, също узбекски граждани, на летището в Истанбул, докато са се опитвали да напуснат страната. Впоследствие е арестуван и трети заподозрян.

Групи за правата на жените изразиха възмущението си и призоваха за протестни шествия.

Снимки от неправителствена организация показват голяма тълпа, събрала се на метростанция „Османбей“ в Шишли, която носи транспаранти и табели с надписи „Спрете мъжкото насилие!“, „Искаме справедливост за убитите жени“ и „Жените мигранти не са сами“.

„Жените вече няма да мълчат!“, скандираха участниците в шествието, които наброяваха над хиляда души, докато се отправяха към мястото, където беше намерено тялото на жертвата. В Анкара стотици други участваха в демонстрация, организирана от платформата „Ще спрем фемицида“ (We will stop femicide), която настоява отговорните за това престъпление да бъдат подведени под отговорност.