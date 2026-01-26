Напрежение във въздуха: Япония прехвана руски самолет Ил-20

F-15 остава най-бързият, най-високо летящият, най-силно въоръженият

Японският министър на отбраната Шинджиро Коидзуми потвърди, че изтребители са били изпратени в бойна готовност, за да прихванат руски самолет за събиране на разузнавателна информация Ил-20, извършил разузнавателен полет близо до западните райони на страната, след като е влетял в Японско море и е продължил на югозапад. Руският самолет е променил курса си край бреговете на префектура Киото, преди да се върне на северозапад към континента. Министър Коидзуми уточни, че Ил-20 е бил използван за събиране на електронни емисии от японски наземни радари, самолети и военноморски кораби, предоставяйки на руските въоръжени сили по-подробно разбиране за японските и командни възможности, пише Military Watch Magazine.

Ил-20М е сред най-способните самолети за разузнаване на Русия и интегрира цялостен набор от системи за радиоразузнаване, комуникационно разузнаване и електронно разузнаване. Той също така носи страничен радар, оптика за наблюдение на далечни разстояния, инфрачервени сензори и пасивни сензорни антенни решетки, предназначени за улавяне на радарни емисии и различни видове комуникации. Наред с разполаганията от руския Далечен изток, насочени към японски и американски сили, самолетът често е бил разполаган от руския анклав Калининград, граничещ с Полша, или от други места в Северна Русия, за операции близо до територията на НАТО. Членовете на НАТО са разполагали редица самолети за електронно разузнаване, включително изтребители F-35 с изключителни пасивни сензори, за операции по събиране на разузнавателна информация близо до руска територия в много по-голям мащаб.

Въпреки че не е потвърдено, че японски изтребители за превъзходство във въздуха с голям обсег F-15 са участвали в прехващането на Ил-20М, непотвърдени съобщения сочат, че това са самолетите, участвали в сблъсъка. F-15 формира гръбнака на японския флот, като 220 от изтребителите са били закупени по време на Студената война, по-голямата част от които са построени по лиценз. Японските F-15 отдавна се считат за остарели, като усилията за модернизация са били силно консервативни. Това беше демонстрирано наскоро в началото на декември по време на две сражения между самолета и китайските палубни изтребители J-15B, в които F-15 бяха превъзхождани с огромна разлика. F-15 остава най-бързият, най-високо летящият, най-силно въоръженият и с най-голям обсег на полета тип изтребител в западния свят и е най-старият тип изтребител, който все още се произвежда в световен мащаб, като поръчки продължават да се правят, въпреки че типът е влязъл в експлоатация преди повече от 50 години през 1975 г. Неуспехът на програмата за усъвършенствани тактически изтребители да създаде жизнеспособен наследник на самолета от следващо поколение е основен фактор за удължаване както на производството му, така и на службата му в САЩ, Япония и други страни.