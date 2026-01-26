Вулкан изхвърли 460-метров фонтан от лава (ВИДЕО)

Вулканът Килауеа на Хавайските острови изхвърли 480-метров фонтан от пепел и лава. Огромни скали полетяха във въздуха, а разтопената магма се спусна по склоновете на кратера.

Според Геоложката служба на САЩ това е 41-вото изригване на вулкана, който се активизира на 23 декември 2024 г. Изригванията са съсредоточени основно в два кратера – по един на южната и северната страна на вулкана.

Вече повече от година Килауеа редовно изхвърля хиляди тонове разтопена скала и газове, откакто изригна през декември 2024 г. Той е един от шестте активни вулкана, разположени на Хавайските острови,сред които е и Мауна Лоа - най-големият вулкан в света.