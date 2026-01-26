Нови туристически данъци: популярна дестинация вдига таксите за гости

Средствата се разпределят за проекти за устойчивост

Една от най-популярните ваканционни дестинации в Мексико увеличи туристическата такса за 2026 г., въпреки че е стартирала едва преди шест месеца.

Баха Калифорния Сур, щат на полуостров Баха Калифорния, обяви, че таксата „Embrace It“ е увеличена от 470 MXN (19,79 £) на 488 MXN (20,55 £) и се прилага за всички международни пътници, които пребивават в щата повече от 24 часа, пише The Independent.

Щатът е популярен с луксозните си курорти в Лос Кабос, дългите плажове на брега на морето Кортес и висококачествените приключенски дейности.

Когато таксата беше въведена за първи път през юли 2025 г., правителството на щата заяви, че таксите ще бъдат използвани за опазване на природната среда, развитие на общността и местната туристическа инфраструктура.

Средствата се разпределят за проекти за устойчивост, като защита на кораловите рифове, сенотите и природните паркове, както и за управление на въздействието върху околната среда от нарастващия брой туристи.

Инвестиции ще бъдат направени и в обществени услуги, включително управление на отпадъците, чиста енергия и образование в областта на екотуризма.

Плащанията се извършват чрез платформата Travelkore на правителството, а туристите трябва да представят доказателство за плащане на входните и изходните пунктове на щата.

Децата под 12 години и мексиканските граждани не трябва да плащат данъка, но всички останали трябва да плащат, независимо дали пътуват по работа, почивка, учение или за медицински грижи.

Туристическите такси в Мексико отдавна са предмет на дебати. Федералното правителство на Мексико направи обратен завой по отношение на високата такса за круизи, която миналата година щеше да струва на пътниците по 42 долара (30 лири) за акостиране в пристанищата на страната.

Таксата беше въведена през юли 2025 г. за период от тринадесет месеца, в размер на 5 долара (3,66 лири) на човек. От август 2026 г. до юли 2027 г. той ще се увеличи на 10 долара (7,32 лири) на човек, а през 2027-2028 г. – на 15 долара (11 лири). До ноември 2028 г. той ще се увеличи на 21 долара (15,36 лири) на пътник. Таксата ще се събира веднъж за всеки маршрут.