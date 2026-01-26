Турският отбранителен гигант Aselsan ще достави на НАТО преносими системи за противовъздушна отбрана

Турската отбранителна фирма Aselsan обяви в понеделник, че е получила договор от НАТО за доставка на системи за разпознаване на приятел-враг (IFF) за преносими зенитно-ракетни комплекси (ПЗРК).

"Агенцията на НАТО за поддръжка и обществени поръчки (NSPA) възложи на Aselsan договор за доставка на Алианса на системи за разузнаване "Идентификация на приятел-враг" (IFF) за преносими системи за противовъздушна отбрана (ПЗРК) като част от мисията му да гарантира възпиране на нарастващите въздушни заплахи на световния театър на военните действия", написаха от Aselsan в турската платформа за социални медии NSosyal, предава Anadolu Agency.

Компанията заяви, че договорът е рамково споразумение, валидно за три години, което гарантира доставката на материала през целия период.

"Aselsan, като дългогодишен доставчик на IFF във всяка област и един от малкото доставчици на Mode-5 IFF системи, се гордее изключително много с предлагането на своите услуги и подкрепа на NSPA", добави Aselsan.

Aselsan, със седалище в турската столица Анкара, е основана през 1975 г. и е нараснала до една от най-големите отбранителни фирми в страната, нареждайки се сред 50-те най-добри в своята област в световен мащаб.

Отбранителният гигант също така стана първата турска компания, достигнала пазарна стойност от 30 милиарда долара този месец.