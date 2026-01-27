Археолози откриха уникална 1400-годишна гробница на сапотеките в Мексико

Президентът на Мексико нарече откритието „най-значимото археологическо откритие за последното десетилетие“

Археолози в Мексико са открили 1400-годишна гробница от културата на сапотеките, която се отличава с добре запазени детайли, включително скулптура на сова с широко отворени очи и мъж в клюна, многоцветни стенописи и календарни резби, съобщава Live Science .

Служители са открили гробницата, след като са проследили анонимен сигнал за разграбване на обекта. Разследването им е разкрило „най-значимото археологическо откритие в Мексико за последното десетилетие“, обяви мексиканският президент Клаудия Шейнбаум Пардо на пресконференция.

Гробницата е открита в Сан Пабло Уитзо, община в Оахака в южната част на Мексико, през 2025 г. Тя датира от около 600 г. сл. Хр., когато коренното население сапотеки – известни още като „хората на облаците“ – процъфтява в района. Цивилизацията на сапотеките е възникнала около 700 г. пр. Хр. и е пропаднала в резултат на испанското завоевание през 1521 г. Въпреки това, стотици хиляди хора, говорещи езика на сапотеките, все още живеят в Мексико.

На входа на новооткритата гробница археолозите откриха голяма издълбана сова, чийто клюн се отваря, за да разкрие нарисуваното лице на запотекски владетел. В древната запотекска култура совата символизирала смъртта и властта, което предполага, че в човката си тя държи портрет на предка, на когото е посветена гробницата, според преведеното изявление на Мексиканския национален институт по антропология и история (INAH).

Вътре в гробницата, прагът между двете камери се отличава с изящно издълбана врата. В горната част има хоризонтална греда, изработена от каменни плочи, върху които са издълбани „календарни имена“ – система за именуване, при която на божествата и важните личности се дава специфичен символ, свързан с датата на раждането им. От двете страни на вратата са издълбани фигури на мъж и жена, които вероятно представляват предци, погребани в гробницата, или пазители на двореца, според изявлението на INAH.

Mexican archaeologists have uncovered a remarkably preserved 1,400-year-old Zapotec tomb in San Pablo Huitzo — a discovery experts are calling the most important archaeological find of the decade.



From mysterious owl carvings to vibrant mural paintings, the tomb offers rare… pic.twitter.com/KQ8yRn2XHD — APT News (@APT__News) January 24, 2026

Стените на погребалната камера са запазили многоцветни стенописи в бяло, зелено, червено и синьо. Те изобразяват погребална процесия от хора, носещи торби с „копал“ – дървесна смола, която се е изгаряла като тамян по време на церемонии в доиспанска Мезоамерика.

„Богато украсената гробница е „изключително откритие поради степента на запазване и това, което разкрива за културата на сапотеките: тяхната социална организация, погребалните ритуали и мироглед, запазени в архитектурата и стенописите“, заяви Клаудия Куриел де Иказа, министър на културата на Мексико.

Междудисциплинарен екип от INAH в момента работи за съхранението и опазването на гробницата, а по-нататъшни проучвания ще се занимаят с керамичните находки, иконографията и няколкото човешки кости, открити в гробницата.

"Гробницата в Уитзо се присъединява към дузина други древни гробища на сапотеките, открити в Оахака през последното десетилетие, много от които са били ограбени, преди археолозите да успеят да ги изследват. Но въпреки че част от информацията за древната цивилизация на сапотеките е изгубена в резултат на грабежите, гробницата в Уитзо е „източник на гордост за мексиканците; свидетелство за величието на Мексико“, каза Шейнбаум.