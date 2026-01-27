Часовникът на Страшния съд се актуализира: Какво означава това за света

Символичният часовник на Страшния съд се поддържа от Бюлетина на атомните учени от 1947 г.

Наближава ли Страшният съд? Учените ще ни информират дали ще бъде коригирано времето на историческия „Часовник на Страшния съд”. В момента часовникът е на 89 секунди преди полунощ. Той е символичен и се поддържа от Бюлетина на атомните учени от 1947 г. Колкото по-близо е до полунощ, толкова по-близо се очаква да настъпи глобална катастрофа, пише USA Today.

Исторически този зловещ часовник измерва опасността от ядрена катастрофа. През последните две десетилетия бяха добавени три други области на загриженост: климатичните промени, изкуственият интелект и дезинформацията.

Екстремните метеорологични явления като суша, горски пожари и наводнения ще се увеличат по честота и интензивност през следващите години с ускоряването на глобалното затопляне.

Всяка година на членовете на Съвета по наука и сигурност се задават два въпроса:

Човечеството по-безопасно ли е или по-изложено на риск тази година в сравнение с миналата?

Човечеството по-безопасно ли е или по-изложено на риск в сравнение с 79-те години, откакто часовникът е настроен?

Отговорите им определят часовника за следващата година.

Обявяването ще бъде направено на 27 януари на пресконференция за международния мир във Вашингтон, окръг Колумбия.

Кога е създаден Часовникът на Страшния съд?

Бюлетинът на атомните учени е основан през 1945 г. от учени от Чикагския университет, които са помогнали за разработването на първите ядрени оръжия в проекта „Манхатън“.

Учените създават часовника през 1947 г., използвайки образа на апокалипсиса (полунощ) и съвременния израз за ядрена експлозия (отброяване до нула), за да изразят заплахите за човечеството и Земята.

На колко часа е настроен Часовникът на Страшия съд?

През януари 2025 г. Часовникът на Страшния съд беше настроен на 89 секунди до полунощ, най-близо до полунощ в 79-годишната история на часовника.

Настройката на часовника е скачала напред и назад през последните 79 години, в зависимост от световните събития.

Най-далеч от полунощ е бил през 1991 г., когато е бил настроен на 17 минути преди полунощ, след като САЩ и Съветският съюз подписаха първия Договор за съкращаване на стратегическите оръжия, докато СССР се разпадаше.

Първият часовник, обявен през 1947 г., беше настроен на цели 7 минути преди полунощ.

Кой решава кога да се настройва часовникът на Страшния съд?

Часовникът на съдния ден се настройва всяка година от членовете на Научния и сигурен съвет на Бюлетина в консултация с неговия Спонсорски съвет, който включва осем Нобелови лауреати. Тази година съветът включваше 18 членове.

През годината групата получава обширен материал за четене, за да се информира за тенденциите и заплахите. Те се срещат виртуално няколко пъти и два пъти на живо в Чикаго, където се намира седалището на Bulletin of the Atomic Scientists. Тези срещи включват и брифинги за нови, нововъзникващи или променящи се технологии, като изкуствения интелект.

Никое правителство не участва в настройването на часовника. Това е изцяло работа на учени и световни експерти.