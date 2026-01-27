Часовникът на Страшния съд се актуализира: Какво означава това за света

Наближава ли Страшният съд? Учените ще ни информират дали ще бъде коригирано времето на историческия „Часовник на Страшния съд”. В момента часовникът е на 89 секунди преди полунощ. Той е символичен и се поддържа от Бюлетина на атомните учени от 1947 г. Колкото по-близо е до полунощ, толкова по-близо се очаква да настъпи глобална катастрофа, пише USA Today.
Исторически този зловещ часовник измерва опасността от ядрена катастрофа. През последните две десетилетия бяха добавени три други области на загриженост: климатичните промени, изкуственият интелект и дезинформацията.
Екстремните метеорологични явления като суша, горски пожари и наводнения ще се увеличат по честота и интензивност през следващите години с ускоряването на глобалното затопляне.
Всяка година на членовете на Съвета по наука и сигурност се задават два въпроса:
Човечеството по-безопасно ли е или по-изложено на риск тази година в сравнение с миналата?
Човечеството по-безопасно ли е или по-изложено на риск в сравнение с 79-те години, откакто часовникът е настроен?
Отговорите им определят часовника за следващата година.
Обявяването ще бъде направено на 27 януари на пресконференция за международния мир във Вашингтон, окръг Колумбия.
Кога е създаден Часовникът на Страшния съд?
Бюлетинът на атомните учени е основан през 1945 г. от учени от Чикагския университет, които са помогнали за разработването на първите ядрени оръжия в проекта „Манхатън“.
Учените създават часовника през 1947 г., използвайки образа на апокалипсиса (полунощ) и съвременния израз за ядрена експлозия (отброяване до нула), за да изразят заплахите за човечеството и Земята.
На колко часа е настроен Часовникът на Страшия съд?
През януари 2025 г. Часовникът на Страшния съд беше настроен на 89 секунди до полунощ, най-близо до полунощ в 79-годишната история на часовника.
Настройката на часовника е скачала напред и назад през последните 79 години, в зависимост от световните събития.
Най-далеч от полунощ е бил през 1991 г., когато е бил настроен на 17 минути преди полунощ, след като САЩ и Съветският съюз подписаха първия Договор за съкращаване на стратегическите оръжия, докато СССР се разпадаше.
Първият часовник, обявен през 1947 г., беше настроен на цели 7 минути преди полунощ.
Кой решава кога да се настройва часовникът на Страшния съд?
Часовникът на съдния ден се настройва всяка година от членовете на Научния и сигурен съвет на Бюлетина в консултация с неговия Спонсорски съвет, който включва осем Нобелови лауреати. Тази година съветът включваше 18 членове.
През годината групата получава обширен материал за четене, за да се информира за тенденциите и заплахите. Те се срещат виртуално няколко пъти и два пъти на живо в Чикаго, където се намира седалището на Bulletin of the Atomic Scientists. Тези срещи включват и брифинги за нови, нововъзникващи или променящи се технологии, като изкуствения интелект.
Никое правителство не участва в настройването на часовника. Това е изцяло работа на учени и световни експерти.