Германия се подготвя за атака на Русия срещу НАТО след две години

Германия се подготвя за нападение от Русия срещу НАТО след две до три години. Това разкрива пред The Times командирът по осигуряването на германската армия генерал-лейтенант Гералд Функе.

Според него при хипотетична атака най-големият проблем за Алианса ще бъде логистиката. Десетки хиляди военнослужещи на НАТО ще трябва да бъдат прехвърлени към фронтовата линия, а това ще доведе до огромно натоварване на пристанища, железопътни линии и магистрали в Германия. Функе допълва, че в първите дни на евентуален конфликт германските болници могат да се окажат претоварени от ранени войници и дори петте военни звена с 1800 легла няма да могат да поемат всички случаи. Затова военните, в сътрудничество с Министерството на здравеопазването на Германия е разпределило мрежата от цивилни болници на четири сектора, които да си разпределят натоварването в случай на криза. Генерал Функе изразява и друго опасение - хибридната страна на евентуален конфликт. "Саботажи, спящи клетки, някакъв вид избирателни прецизни атаки. Тази хибридна заплаха е много голяма.", допълва той.

Миналият декември Федералният съвет на Германия одобри закон за осъвременяване на военната служба, а министърът на отбраната Борис Писториус очаква до 20 хиляди доброволци да се присъединят към армията през тази година като част от реформата.