Часовникът на Страшния съд тиктака: Настроиха го по-близо от всякога до полунощ

Учени настроиха "Часовника на Страшния съд" по-близо до полунощ от всякога

Учените преместиха стрелките на символичния "Часовник на Страшния съд" с четири секунди по-близо до "ядрената полунощ". Александра Бел, генерален директор на американското списание "Бюлетин на атомните учени“, обяви това по време на видеоконференция.

Според Бел, учените са стигнали до заключението, че до 2025 г. "човечеството не е постигнало значителен напредък в справянето с екзистенциалните рискове". Часовникът на Страшния съд сега показва 85 секунди до полунощ, по-близо от всякога.

"Миналата година предупредихме, че светът се приближава до катастрофа и че страните трябва да променят курса си, да прегърнат международното сътрудничество и да предприемат действия за справяне с ключови екзистенциални заплахи. За съжаление се случи точно обратното", отбеляза Даниел Холц, председател на Бюлетина на Съвета за наука и сигурност на атомните учени.

"Последният останал договор между САЩ и Русия, ограничаващ ядрените запаси, изтича следващата седмица. За първи път от повече от половин век надпреварата във въоръжаването няма да има ограничение", подчерта Холц, цитиран от ТАСС.

Договорът за съкращаване на стратегическите оръжия (СТАРТ) изтича на 5 февруари 2026 г. През септември 2025 г. руският президент Владимир Путин предложи удължаването му с още една година. До момента няма официален отговор от Съединените щати.

Относно часовника на Страшния съд

Часовникът на Страшния съд е хипотетичен часовник, отбелязващ близостта на човечеството до изчезване. Целта му е да информира световната общност за опасността. Позицията на стрелките му символизира нивото на напрежение в света, свързано с ядрени заплахи, военни конфликти, изменение на климата, кибервойна, биотероризъм и други.

През повече от 70-годишната история на часовника, стрелките му са променяли позициите си повече от 20 пъти. Най-голямото изместване – със 17 минути – е било през 1991 г., на фона на вълната от оптимизъм, последвала края на Студената война.

"Бюлетинът на атомните учени" е основан от учени, участвали в проекта „Манхатън“ в началото на 40-те години на миналия век за разработване на ядрени оръжия. След като осъзнават последиците от американските атомни бомбардировки над Япония, те стават пацифисти. Списанието се издава от 1945 г. в Чикагския университет.