Какво е Синя Луна и кога ще я видим през 2026 г.

Следващата синя луна ще видим на 31 май 2026 г.

Има два вида сини луни, но нито един от тях няма връзка с цвета. Според официалното определение, установено от NASA, синята луна е така наречената „сезонна” синя луна и се отнася до третата пълна луна в един сезон, който има общо четири пълни луни. Второто определение, което възниква от погрешно тълкуване на първоначалното, е месечната синя луна, която се отнася до втората пълна луна в рамките на един календарен месец. На 31 май 2026 г. ще видим месечна синя луна, а на 21 август 2032 г. ще видим следващата сезонна синя луна, пише Space.

Какво е синя луна?

Тъй като цикълът на фазите на Луната трае около един месец, обикновено имаме 12 пълни луни всяка година. Много култури са дали отделни имена на пълната луна всеки месец. Дванадесет месеца, дванадесет пълни луни, дванадесет имена.

Въпреки това, лунният цикъл всъщност трае 29,5 дни, което означава, че 12 лунни цикъла завършват за около 354 дни. Така, на всеки около 2,5 години се наблюдава 13-та пълна луна в рамките на една календарна година. Тази 13-та пълна луна не следва установената система за наименуване и се нарича синя луна.

Колко често се появява?

Според НАСА синя луна се появява приблизително на всеки две до три години. Тъй като между две пълни луни има около 29,5 дни, февруари никога не може да има месечна синя луна, тъй като има само 28 дни в обикновена година и 29 в високосна. Понякога февруари може да няма пълнолуние изобщо – феномен, известен като Черна луна (BlackMoon), според Time and Date.

Става ли луната наистина синя?

Луната става синя само при определени атмосферни условия. След гигантската вулканска експлозия на Кракатау през 1884 г., огромно облак от пепел и прах се изстреля в стратосферата (на височина от 8 до 48 километра над повърхността на Земята). Това аерозолно облако направи така, че както Луната, така и Слънцето да изглеждат сини от много райони на Северното полукълбо в продължение на много месеци след изригването.