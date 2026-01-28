Защо американската армия разполага танкове Abrams по западната граница на Украйна

M1A3 е най-революционният нов танк

Американската армия ще разположи отряд, оборудван с Abrams, като част от обичайните си ротационни сили в Румъния, което отбелязва значително укрепване на бронираните бойни способности в страната, граничеща с настоящата военна зона в Украйна. Началникът на щаба на отбраната на Румъния Георгита Влад определи това като повишаване на „качеството и смъртоносността“ на ротационните сили на САЩ в страната, като подчерта, че няма да има съществени промени в броя на личния състав на американската армия в страната. Решението за разполагане на танковете сигнализира, че въоръжените сили на Съединените щати дават приоритет на бойната мощ пред броя на личния състав, в момент, когато се планират значителни съкращения на броя на личния състав в Европа. Румъния остава на фронтовата линия на всеки потенциален конфликт между НАТО и Русия в Европа, с позицията си на Черно море и в обсега на тактически ракетни и ракетни артилерийски удари от Крим, което прави присъствието на НАТО там изключително важно, пише Military Watch Magazine.

В началото на декември американската армия разположи танкове M1A2 Abrams за участие в стрелби в Литва, по време на които танковете демонстрираха възможностите за бой на своите 120-милиметрови главни оръдия. Ученията се проведоха по-малко от десет дни след като американската армия проведе интензивно обучение в тренировъчната зона Бемово Писке в съседна Полша в рамките на учението за разширяване на Напредналите сухопътни сили, за което танкове бяха доставени от различни места в Полша, за да участват. Въпреки централното място на танка в оперативното планиране на американската армия, неговата жизнеспособност за бой с висока интензивност все повече се поставя под въпрос. До началото на юни 2025 г. се смята, че украинската армия е загубила 87% от доставените ѝ танкове Abrams, въпреки предишните западни очаквания, че машините могат да променят играта на театъра на военните действия. Впоследствие американската армия отмени плановете за по-нататъшна модернизация на M1A2, за да преразгледа дълбоко дизайна на Abrams, като вместо това финансира разработването на варианта от следващо поколение M1E3 Abrams. Първите изображения на новия вариант бяха публикувани в средата на януари 2026 г.

M1A3 е най-революционният нов танк, разработен в западния свят от 70-те години на миналия век, като анализаторите са широко преценили, че остаряването на конвенционалните западни танкови конструкции, наблюдавани в украинския театър на военните действия, е основен фактор, подтикнал особено радикалния редизайн. Новият вариант е дал приоритет на много от същите възможности като новия китайски основен боен танк Type 100, за който през септември беше потвърдено, че е влязъл в експлоатация. Остава несигурно в какъв срок M1E3 ще бъде въведен в експлоатация, дали ще бъде достъпен в значителни количества и дали танковете в крайна сметка ще бъдат разположени в европейския театър на военните действия. Подобно на Съединените щати, Русия също изостава значително от Китай по отношение на възможностите на своите основни бойни танкове и докато танкът Т-90М, въведен в експлоатация през април 2020 г., представлява значително подобрение спрямо предишните конструкции, плановете за въвеждане в серийно производство и широко разпространение на много по-сложния и революционен танк Т-14 изглежда са отложени за неопределено време. Програмата Т-14 обещаваше значително подобрена огнева мощ, мобилност, ситуационна осведоменост и нива на защита на екипажа и първоначално предизвика сериозни опасения в западния свят, преди руското Министерство на отбраната да се откаже от плановете за развитие в началото на 2020-те години.