Китай помага на Русия да произвежда "Орешник"

Китай изпраща на Русия специализирани машини, инструменти и високотехнологично оборудване, използвани за създаване на хиперзвукови ракети с ядрени бойни глави, включително ракетата „Орешник“. Това съобщава The Telegraph.

Според разследването общата стойност на доставените технологии и оборудване е най-малко 10,3 милиарда долара.

По-рано този месец Русия използва ракета „Орешник“, изстрелвайки я към Лвов. Ракетата се движеше със скорост от около 8 000 мили в час и уцели целта си за по-малко от 20 минути полет.

Хиперзвуковата балистична ракета може да носи до шест бойни глави, способни да поразят множество цели. Русия твърди, че не може да бъде прихваната, докато украински и западни анализатори предупреждават за заплаха за западните страни.

Китайски машинни инструменти в санкционирана фабрика за ракети

Китайските стругове с ЦПУ играят ключова роля в увеличаването на производството. Украинското разузнаване откри един от тези ротационни стругове в завода във Воткинск, основният завод за производство на ракети в Русия.

Именно там се произвеждат междуконтиненталните ракети „Орешник“, „Искандер-М“ и „Топол-М“.

В допълнение към машинните инструменти, Китай доставя на Русия:

Микрочипове и платки с памет за прецизни оръжия и изтребители на стойност 4,9 милиарда долара; сачмени лагери на стойност 130 милиона долара, критични за авиацията пиезоелектрични кристали за радар и електронна война за 97 милиона долара; телескопични мерници и измервателни уреди за тестване на оръжия.

Тези компоненти са включени в списъка на стоките, забранени за износ в Руската федерация от западните страни.

Заобикаляне на санкциите и нарастваща зависимост от Пекин

Изданието отбелязва, че Китай не се е присъединил към санкциите срещу Русия, което позволява на Москва да заобикаля ограниченията чрез преки и косвени доставки, включително чрез трети страни.

Анализаторите твърдят, че без достъп до китайски технологии и руския пазар би било изключително трудно да се поддържа темпото на войната и производството на съвременни оръжия.

Китайско-руските отношения

По-рано украинският президент Володимир Зеленски отбеляза, че Китай в момента не показва никаква готовност да се присъедини към мирно разрешаване на войната . Според него политиката на Пекин всъщност укрепва финансовите възможности на Русия да продължи агресията.

Държавният глава подчерта, че Китай значително е увеличил покупките на руски енергийни ресурси и се е превърнал в най-големия им купувач, а Москва използва средствата, получени от износ, за финансиране на войната.

Същевременно президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Русия и Китай „ни най-малко“ не се страхуват от НАТО . Същевременно той подчерта, че и двете страни, според него, са „изключително“ предпазливи към Съединените щати, предвид мощта на американските военни.