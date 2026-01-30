Венеция е нападната от канибалски медузи

Според учени, морското животно е създало „сериозни проблеми” за риболовния сектор

Странно морско същество, наречено брадависта гребена медуза, е нахлуло в мрежата от лагуни на Венеция и причинява хаос сред рибите и другите местни видове. Желатиновото същество, известно още като морски орех, обикновено живее в западната част на Атлантическия океан. Но е успяло да колонизира големи части от Адриатическо море, вероятно след като е било случайно пренесено там в баластната вода на кораби, пише The Telegraph.

В нов доклад учените твърдят, че успешното му разпространение е резултат от „продължаващите климатични промени“, които са довели до по-топли температури на водата и оптимални нива на соленост.

Досега основната причина за известността на това морско животно е, че има преходен анус – отвор, който се появява само по време на дефекация. Известно е също, че яде собственото си потомство.

Учените твърдят, че броят на медузите в лагуната на Венеция е нараснал експлозивно, което представлява сериозно предизвикателство за венецианските рибари.

Не само че брадавистата гребена медуза запушва рибарските мрежи поради своята мека, желеообразна структура, но е и ненаситен хищник, който яде рибни яйца, рибни ларви и планктон – основните елементи на екосистемата на лагуната.

Venice is being invaded by cannibalistic jellyfish with vanishing anus... and they're wreaking havoc https://t.co/4bZNwN2IE1 — Daily Mail (@DailyMail) January 30, 2026

Медузата, с латинско име Mnemiopsis leidyi, се счита за един от 100-те най-вредни инвазивни вида в света.

Според учени от Университета в Падуа и Националния институт по океанография и приложна геофизика, които публикуваха резултатите от двугодишно проучване в списанието Estuarine, Coastal and Shelf Science, тя вече е разпространена в голяма част от лагуната на Венеция.

Инвазивният вид създава „сериозни проблеми“ за риболовния сектор, който в Адриатическо море е на стойност милиарди евро, казват те. Регионът е особено известен с производството си на миди и миди.

„Продължаващите климатични промени могат да създадат все по-благоприятни условия за този ктенофор, което потенциално да увеличи присъствието му в големи групи и, следователно, да повиши риска от въздействие върху цялата екосистема на лагуната“, казват учените в доклада си.

Най-известният инвазивен вид в Адриатическо море е синият рак, който също произхожда от Атлантическия океан.

Вероятно и той е бил случайно въведен в Адриатическо море с баластната вода на товарни кораби. Наречен така заради яркосините си щипки, той ги използва, за да разкъсва миди, скариди и други морски дарове.

Раците са известни с това, че разрушават рибарските мрежи, изяждат уловените в тях риби и причиняват щети за милиони евро.

Италия се опитва да се измъкне от нашествието на сините раци, като този вид все по-често се продава в супермаркетите и се появява в менютата на ресторантите.