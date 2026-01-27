Продължават доставките на изтребители Mirage 2000 за Украйна

Процесът на предаване на френски изтребители Mirage 2000 на Украйна продължава, заяви посланикът на Франция в страната Гаел Вейсиер в интервю за „Интерфакс-Украйна“.

„Разбира се, програмата продължава. И подготовката на пилотите също продължава“, каза Вейсиер пред журналисти. Дипломатът отказа да разкрие подробности за броя на вече предоставените изтребители, за да не предоставя информация на врага, отбелязва УНИАН.

Френският посланик коментира и публикации за недостиг на ракети SCALP. „Действително не разполагаме с големи запаси, а производството на тези ракети отнема много време, но Париж прави всичко възможно“, обясни Вейсиер.

Той подчерта, че Франция се стреми да предоставя военна подкрепа, синхронизирана с реалните потребности на Въоръжените сили на Украйна. „Нуждаем се от силна Украйна – в частност военно силна, – за да бъде Украйна в най-добрата възможна позиция, включително и на преговорите“, заяви дипломатът.

По-рано украински пилот, управляващ един от малкото налични Dassault Mirage 2000, разказа пред Business Insider, че френските изтребители демонстрират почти идеални показатели при противодействие на руските въздушни заплахи. По думите му ефективността при прехващане на дронове и ракети достига 98%.