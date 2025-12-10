Верона въвежда входна такса за балкона на Ромео и Жулиета

Вече има и строг срок от 60 секунди за двойки

Посещението на балкона на Ромео и Жулиета във Верона вече ще струва десет паунда. В продължение на десетилетия това е място за поклонение на неизлечими романтици. Но италианският град Верона е толкова препълнен с фенове на „Ромео и Жулиета“ на Уилям Шекспир, че градският съвет им е наредил да платят и да се продължат, пише The Telegraph.

Досега туристите можеха свободно да влизат и да се възхищават на оградения с високи стени двор, доминиран от „Къщата на Жулиета“ - вековен дворец, за който се твърди, че е бил домът на Жулиета Капулет, тийнейджърската главна героиня в трагедията на Барда.

Но в опит да се намали пренаселеността в това, което се превърна в една от основните туристически дестинации на Италия, властите решиха, че посетителите вече трябва да плащат 12 евро (10,50 паунда) за привилегията да гледат каменен балкон, от който Жулиета се е възхищавала на Ромео.

Вече има и строг срок от 60 секунди за двойки, които искат да се снимат на балкона, който изглежда автентично средновековен, но всъщност е бил сглобен от парчета стари статуи през 20-ти век.

Броят на туристите, допуснати в Къщата на Жулиета, обзаведена в стила на вековен дом за богато италианско семейство, е намален от 130 на 100.

Решението за въвеждане на входна такса през празничния период разгневи посетителите и екскурзоводите.

Туроператорите казват, че плащането е било обявено само няколко дни преди да влезе в сила миналата събота.

„Азиатските туристи идват във Верона само за да видят това“, каза Леонардо Калабрета, местен екскурзовод, пред вестник La Repubblica.

Собствениците на магазини за сувенири също са недоволни.

Властите защитиха решението си.

„Алтернативата би била да се затвори целият двор от съображения за обществена безопасност“, каза Марта Уголини, градският съветник, отговарящ за културните въпроси.

Твърди се, че Шекспир е вдъхновен за пиесата си от разказ на Луиджи да Порто, италиански писател от 16-ти век, който от своя страна е бил вдъхновен от препратка в „Божествена комедия“ на Данте към вражда между две семейства на име Монтеки и Капелети. Шекспир англизира имената на Монтеки и Капулети.

Директор на градски музей през 30-те години на миналия век имал идеята да превърне средновековния двор, който някога е бил хан, в Къщата на Жулиета или „La Casa di Giulietta“.

Бронзовата статуя на Жулиета е поставена през 70-те години на миналия век като допълнителен стимул за туристите да го посетят.

По-късно туристите започват да оставят любовни бележки в двора, много от които натъпкани между тухли в стените, обичай, който е отбелязан във филма от 2010 г. „Писма до Жулиета“ с участието на Аманда Сейфрид и Ванеса Редгрейв.

Всяка година стотици писма, адресирани просто до „Къщата на Жулиета, Верона“, се доставят от цял ​​свят.