Румъния пуска на търг бившата хижа на Чаушеску на рекордна цена

Romania Sotheby's International Realty обяви бивша ловна хижа, построена за Николае Чаушеску през 1985 г., за 995 000 евро. Имотът, сега известен като шале „Хадар“, се намира в Гура Сириулуй, окръг Бузъу, на около един час от Брашов, съобщава Businessforum.

Имението се простира на 41 198 кв.м. с 1821 кв.м. застроена площ и функционира напълно независимо от комунални услуги. Разполага със собствени водоизточници, системи за производство на електроенергия и отопление, достъпни по 4-километров горски път, подходящ за целогодишно ползване.

Основната резиденция включва 8 двойни стаи, 2 малки апартамента, 3 луксозни апартамента и мезонет, всички със самостоятелни бани. Допълнителните удобства включват трапезарии, професионална кухня, приемна, зала за игри и конферентна зала. Имотът е бил домакин на над 250 сватби, откакто е навлязъл в света на събитията.

Удобствата на открито включват открит басейн, тенис корт с нощно осветление, дзен градина, фитнес зона, беседка, панорамни тераси и детска площадка. Имението разполага с площадка за кацане на хеликоптери за бърз достъп от градове като Букурещ, Брашов или Сибиу. Отделна рустикално-модерна плевня служи като място за събития.

„Чрез обявяването на този имот, Romania Sotheby's International Realty предлага на пазара рядка инвестиционна възможност в област с историческа стойност и множество потенциални приложения“, заявиха от компанията. Имотът предлага възможности за жилищно настаняване, туризъм и първокласни събития на атрактивна цена.