Археолози откриха останки от древен кораб за забавления край Александрия

Страбон е посетил египетския град около 29-25 г. пр.н.е.

Археолози откриха останки от развлекателна лодка, датираща отпреди около 2000 години, в залива на Александрия, Египет, съобщи Европейският институт по подводна археология (IEASM), цитиран от Kathimerini.

Килът на кораба, с размери 35 метра дължина и около седем метра ширина, е открит на дъното на пристанището на кралския остров Антиродос, който сега е потопен. Островът някога е бил домакин на дворец и храм, посветени на Изида по време на гръцкия и римския период на града.

Надписи на гръцки, издълбани върху структурна арматурна греда на кораба, го датират от първата половина на I век сл. Хр., което предполага, че вероятно е построен в самата Александрия.

Луксозната яхта е имала една, пищно декорирана кабина и е била гребна, според института. Изследователи на IEASM подчертават, че тя принадлежи към традицията на развлекателни кораби, използвани от елита, напомняйки за масивните „плаващи дворци“ на Птолемеите. Един такъв кораб е бил известен с това, че Клеопатра е използвала, за да покаже на Юлий Цезар забележителностите на Египет.

Страбон е посетил египетския град около 29-25 г. пр.н.е. и е писал за такива лодки: „Тези плавателни съдове са луксозно оборудвани и използвани от кралския двор за екскурзии; и от тълпата от купонджии, които слизат от Александрия по канала за обществените празненства; защото всеки ден и всяка нощ е претъпкано с хора на лодките, които свирят на флейта и танцуват безконтролно и с изключителна разпуснатост.“