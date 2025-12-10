Лукашенко вдига ядрената бариера: Беларус влиза в бойна готовност с новите руски ракети „Орешник“

Беларуският президент Александър Лукашенко сподели във вторник актуализация за плановете си за разполагане на ядрени оръжия в координация с Русия в цялата страна, пише Newsweek.

Близкият съюзник на руския президент Владимир Путин заяви, че „е повдигнат въпросът за връщането на ядрените оръжия“.

„Обсъдихме и поставянето в бойна готовност на най-съвременните руски системи. Имаме пълно взаимно разбирателство и подкрепа от Русия. Затова ще работим заедно, за да защитим страната си“, каза Лукашенко, според беларуската информационна агенция БелТА.

„Не можем да игнорираме точно тази мобилизация и милитаризация [от страна на страните от НАТО]“, каза Лукашенко. „Тези страни не харчат огромни суми пари за, както се казва, противодействие на Русия и Беларус без причина. Нямаме намерение да атакуваме никого. Имаме си достатъчно от всичко.“

„Трябва да актуализираме отбранителните си меррки, така че всички да видят, че сме готови да защитим всяко парче от земята си“, предупреди той.

Лукашенко също потвърди, че руската балистична ракета със среден обсег „Орешник“ ще влезе в бойно дежурство в Беларус през декември и ще бъде разположена из цялата страна. Системата „Орешник“, която беше показана публично за първи път по време на удар през 2024 г. срещу украинския град Днипро, е способна да носи както конвенционални, така и ядрени бойни глави.

„Само да знаете, ние отново обменихме нашите ядрени оръжия“, казал Лукашенко, според БелТА. „Изпратихме ги в Русия и върнахме най-новите. Те бяха обслужени. Поддръжката на тези оръжия е скъпа и руснаците ни помагат с това. Затова върнахме тези оръжия. Обучаваме се с тях - както от самолети, така и с ракетни оръжия. И не го крием.“

През септември руските и беларуските сили проведоха съвместни учения под кодовото име „Запад 2025“, част от редовна серия военни тренировки, която включваше симулации на нестратегически ядрени операции. В ученията участваха около 30 000 войници - далеч по-малко от 100 000, твърдени от Москва — според литовското разузнаване, цитирано от агенция ELTA. Само 2 000 от тези войници са били руски; останалите са били от Беларус и други участващи държави.

Въпреки по-малкия мащаб, маневрите бяха описани от полския премиер Доналд Туск като „много агресивни“. В отговор Полша проведе свои военни игри, наречени „Железен защитник“, в които участваха 30 000 войници и сили от няколко държави членки на НАТО.

Беларуският президент Александър Лукашенко каза пред БелТА:

„Какво друго мога да направя? Да седя и да чакам да дойдат тук, да изнасилят нашите жени и да убият нашите деца, както направиха през 1941 г.? Не искам това да се случи.“

Полският вицепремиер и външен министър Радослав Сикорски каза пред Newsweek през септември:

„Кремъл искаше да тества готовността на съюзниците от НАТО“, на което „ние реагирахме - Полша поиска консултации по член 4 от Северноатлантическия договор и НАТО започна операция Eastern Sentry.“

Със системата „Орешник“, която предстои да влезе в бойно дежурство през декември, и с вече разположени тактически ядрени бойни глави, западните служители може да настояват за нови мерки за сигурност, повишено наблюдение или дори консултации по член 4 от Договора за НАТО.