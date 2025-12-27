Костадинов за ППДБ: Еничари, по-кратко описание за тях няма!

В България има много емблематични паметници. Два от тях са превърнати в символи. Единият е в Източните Родопи, "Тюркян чешма", и е символ на жертвите на възродителния процес - почита паметта на едно невинно бебе, загинало при протестите и масовите безредици срещу властта през 1984 г. Вторият е в Средна гора, гара Буново, и е символ на жертвите на турския тероризъм у нас - почита паметта на 7 убити българи при терористичен акт във влака през 1985 г. Това написа председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов в социалните мрежи.

"Вчера ППДБ и Величие са почели паметника на Тюркян чешма. Никога обаче досега тези партии не са почитали паметника на гара Буново. Изводите оставям на вас. Ние своите сме ги направили отдавна и затова наричаме активистите на тези (а и не само на тези) партии еничари. По-кратко описание за тях няма", пише още народният представител.