Борисов към Мирчев и Божанов за Тюркян чешма: Играете опасна игра. Не го правете!

Играете опасна игра, не я разбирате. Не го правете!

Той публикува видео, в което се обръща към Ивайло Мирчев и Божидар Божанов, които се появиха на Тюркян чешма. Ето какво още казва лидерът на ГЕРБ:

"Искам да кажа на тези пребоядисани, млади комунистчета, чиито бащи и дядовци направиха възродителния процес, а ние тогава като млади офицери ни изпратиха в Дулово, Каолиново, Разград - да пазим реколтата - играете си с нещо, което не разбирате. Което е страшно опасно за държавата. Не го правете, това е лошо за България!", каза Борисов.