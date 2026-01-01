България в еврозоната

Всяка национална банка ще прилага лимит от 2000 лева на клиент на ден

България се присъедини към еврозоната на 1 януари 2026 г. Това е историческа стъпка за страната.

Присъединяването на България към еврозоната като 21-а страна член, обмяната на банкноти от левове в евро ще се извършва не само у нас, но и във всички 20 национални централни банки на страните от еврозоната.

От 1 януари до 2 март 2026 г. обмяната ще се извършва по фиксирания курс 1 евро = 1.95583 лева, без такси, комисиони или други разходи.

Всяка национална банка ще прилага лимит от 2000 лева на клиент на ден, а обмяната ще се осъществява на определени за целта пунктове.

Председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен поздрави България за предстоящото ѝ присъединяване към еврозоната:

„Този ключов момент отразява години упорит труд и отдаденост. Това означава по-лесни плащания, по-удобно пътуване и много нови възможности за българския бизнес. Поздравления, България! Можете да се гордеете с постигнатото“.

Началото на лева е през 1880 година,

когато Народното събрание приема Закона за правото на рязане на монети в княжеството. Първите български банкноти се появяват през 1885 г. с номинал от 20 и 50 лева и са били със златно покритие.

След поредица от деноминации и хиперинфлация, през 2004 г., левът се връзва за еврото. Днешните банкноти са в обращение от 1999 година.