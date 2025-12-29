Цените на суровините могат да достигнат нови дъна през 2026 г.

Отделните суровини ще попаднат в една от трите категории

От 2020 г. насам пазарите на суровини са в еуфория, тъй като пандемията, изблиците на Тръмп, войната и санкциите разтърсиха предлагането и търсенето. През 2026 г. може да настъпи общо успокояване. Отделните суровини ще попаднат в една от трите категории, пише The Economist.

Първата ще включва горива и храни, търсенето на които ще остане потиснато, тъй като американските мита засягат растежа на БВП, а икономическите проблеми на Китай продължават. Доставките, от друга страна, изглеждат изобилни. Произвежда се повече природен газ от всякога, като се завършват нови проекти в Америка, Катар и другаде, точно когато затоплянето на климата прави суровите зими по-малко вероятни. Рекордните реколти от пшеница, царевица и соя през 2025 г. са увеличили глобалните запаси.

Най-емблематичен за тази категория е суровият петрол.

При липса на напълно наложена американска блокада срещу руския петрол – което изглежда малко вероятно, защото Доналд Тръмп ще иска да поддържа ниски цени на горивото преди междинните избори – светът ще се къпе в петрол, тъй като страните от Персийския залив продължават да възстановяват част от производството, което са намалили през последните години. Въпросът за депресираните суровини е дали те могат да станат толкова евтини, че търсенето на изгодни сделки да започне да възстановява търсенето.

Златото доминира във втората група – суровините с високо търсене. Интересът към жълтия метал се е увеличил значително, тъй като политическата несигурност, геополитическите кризи, търговските сътресения и перспективата за по-ниски лихвени проценти в Америка подхранват търсенето на сигурно убежище от страна на инвеститорите. След като през 2025 г. цената му надхвърли 4000 долара за унция, тя може да надхвърли 4500 долара, подкрепена от политически изненади и висока инфлация в Америка, както и от нестабилност в целия свят. Както дребните инвеститори, така и централните банки ще продължат да купуват злато. Среброто, което също е търсено, ще продължи да блести.

Съдбата на третата група, тази на индустриалните метали, ще определи дали суровините като клас активи ще успеят да се задържат стабилни или ще се насочат към дефлация. Тази група се води от медта, традиционен барометър за състоянието на световната икономика. През юли 2025 г. цената на червения метал достигна рекордни нива на основната стокова борса в Америка, след като г-н Тръмп обяви 50% мита върху вноса на мед. Тя спадна, когато той заяви, че митата се отнасят само за медни продукти, а не за суровини, преди да се повиши отново, на фона на опасения, че митата могат да бъдат разширени.

Медта ще продължи да бъде подложена на нестабилни сили през 2026 г. Митата ще засегнат световната икономика. А несигурността може да подсили долара, което ще отслаби покупателната способност на производителите, които плащат за мед в други валути. Но намаляването на лихвите от Федералния резерв може да постигне обратния ефект. Глобалните продажби на електромобили може да се ускорят достатъчно, за да погълнат значително повече мед, използвана в батерии, кабели и двигатели. Доставките може да бъдат прекъснати и новите проекти да бъдат забавени. И може би китайските фабрики ще се възстановят. Инвеститорите ще се надяват, че медта може да излекува махмурлука, обхванал суровините с напредването на годината.