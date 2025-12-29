Благородните метали с понижение: как се движат цените на златото и среброто

Платината достига рекордно високо ниво от 2478,5 долара за унция

Цените на благородните метали се понижиха в понеделник, като среброто се търгуваше на цена близо до 80 долара за унция, след като по-рано през деня достигна рекордно високо ниво, а златото отбеляза спад от близки до рекордни нива, поради реализиране на печалби и геополитически фактори, които охладиха търсенето на сигурно убежище, съобщава Reuters.

Спот цената на златото спадна с 0,4% до 4512,30 долара за унция към 04:26 GMT, след като в петък достигна рекордно високо ниво от 4549,71 долара. Американските фючърси на злато с доставка през февруари загубиха 0,4% до 4535,10 долара за унция.

Спот цената на среброто се повиши с 0,7% до 79,68 долара за унция, след като отстъпи от рекордното ниво от 83,62 долара, достигнато по-рано през сесията.

„Комбинацията от реализиране на печалби и изглеждащите продуктивни преговори между Тръмп и Зеленски относно потенциално мирно споразумение поставиха златото и среброто в неизгодна позиция“, заяви главният пазарен анализатор на KCM Trade Тим Уотър.

Среброто е отбелязало ръст от 181% от началото на годината,

изпреварвайки златото, благодарение на определянето му като критичен минерал за САЩ, ограниченията в доставките и ниските запаси на фона на нарастващото промишлено и инвестиционно търсене.

Златото също отбеляза впечатляващо рали през 2025 г., като досега се е повишило с 72% и е счупило множество рекорди.

Златото е подпомогнато от комбинация от фактори, включително залози за по-нататъшни намаления на лихвите в САЩ, геополитически напрежения, силно търсене от централните банки и нарастващи позиции в борсово търгуваните фондове.

Трейдърите все още очакват две понижения на лихвите в САЩ през следващата година, докато чакат публикуването на протокола от декемврийското заседание на Фед за улики за по-нататъшни насоки за политиката.

Спот цената на платината спадна с 1,5% до 2421,35 долара за унция, след като по-рано през деня достигна рекордно високо ниво от 2478,50 долара, а паладият загуби 6% до 1807,59 долара за унция.