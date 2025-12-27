Русия удължи забраната за износ на бензин и дизел

Правителството на Русия удължи действието на временната забрана за износ на автомобилен бензин, дизелово гориво и други нефтопродукти с цел стабилизиране на вътрешния пазар на горива, съобщи пресслужбата на кабинета.

С ново правителствено постановление забраната за износ на автомобилен бензин извън страната се удължава до 28 февруари 2026 г. включително. Ограничението ще се прилага за всички икономически оператори, включително и за преките производители.

До същата дата се удължава и забраната за износ на корабно гориво, вакуумен газьол и други видове газьоли, включително количества, закупени на борсови търгове. За тези продукти обаче мярката няма да важи за преките производители на нефтопродукти.

Мерките влизат в сила от 28 декември и са част от усилията на руските власти да поддържат стабилна ситуация на вътрешния пазар на горива.