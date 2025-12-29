Малко светлина за германската икономика през 2026 г.

С наближаването на 2026 г. в германската икономика преобладават по-скоро позитивни очаквания, макар и без признаци за силен икономически подем. Това показва годишно проучване на близкия до работодателите Германски икономически институт (IW), цитиранo от ДПА.

От общо 46 анкетирани индустриални асоциации 19 очакват по-високо производство през 2026 г. в сравнение с 2025 г., докато девет прогнозират спад. Останалите не очакват съществени промени. Въпреки това институтът подчертава, че леко положителният баланс не означава силен икономически импулс.

Очакванията за инвестиции остават сдържани: 11 асоциации прогнозират увеличение на инвестиционната активност през 2026 г., докато 14 очакват спад спрямо 2025 г., което отразява предпазливите нагласи в бизнеса.

„Всеки, който се надяваше на бързо и пълно преодоляване на икономическата криза, вероятно ще бъде разочарован и през 2026 г.“, заяви директорът на института Михаел Хютер. По думите му условията остават почти непроменени – висока несигурност, слаба международна търговия и високи разходи за бизнеса в Германия.

Оценката за текущото състояние на секторите също показва известно подобрение спрямо предходната година. В края на 2025 г. 18 от 46 асоциации заявяват, че ситуацията в техния сектор е по-лоша в сравнение с година по-рано, което е значително по-малко в сравнение с 31 от 49 асоциации през 2024 г.

Най-изразен оптимизъм се наблюдава в сектора на услугите, включително банки и застрахователи. Строителството и недвижимите имоти също очакват леко подобрение, въпреки че прогнозите остават предпазливи.