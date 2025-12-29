Как ще се промени пътуването със самолет през 2026 г.

Летищата следват този пример

След една година на изненади и сътресения, авиационният сектор се надява 2026 г. да донесе нещо необичайно: период на относително спокойствие.

Дали това желание ще се сбъдне, е друг въпрос. Дори и в по-спокойна година, пътниците могат да очакват значителни промени, от дългоочакваните премиум ъпгрейди, които най-накрая ще бъдат въведени в мащаб, до летищата, които ще станат по-приятни места за прекарване на времето, и по-нататъшната консолидация, която ще преобрази индустрията.

Добавете към това променящата се геополитика и нарастващите разходи за живот, които свиват бюджетите за пътувания по целия свят, и предстоящата година изглежда всичко друго, но не и скучна, пише CNN.

"Премиум опитът – неща като продукти в кабината, луксозни летищни салони и по-директни маршрути – е най-добрият от десетилетия насам”, пише уебсайтът за пътувания Going в своята прогноза за 2026 г.

От American Airlines до JetBlue, Southwest Airlines и Swiss Air, отдавна обещаваните премиум продукти – от салони до седалки – ще станат широко достъпни, вместо да са ограничени до няколко самолета. Тези инвестиции ще предложат на пътниците, които са готови да платят – или да използват точки – по-луксозни и по-удобни места в предната част на самолета.

Финансовият директор на American, Девон Мей, описа 2026 г. през декември като година на „изпълнение“ на инициативи, обявени преди години. Превозвачът представи дългоочакваните си нови бизнес и премиум икономични места Flagship в Boeing 787 в средата на годината и в Airbus A321XLR през декември. Но до същото време догодина новите предложения ще бъдат на десетки самолети, включително най-големия самолет на American Airlines, Boeing 777-300ER, летящ по маршрути по целия свят.

Данните подкрепят тази теза.

Международната асоциация за въздушен транспорт, глобалната търговска група на авиокомпаниите, посочи „силно търсене“ на премиум пътувания в прогнозата си от декември, особено в Азия, Европа и Северна Америка. От началото на пандемията данните на IATA показват, че ръстът на премиум пътуванията с авиокомпаниите постоянно изпреварва икономичните пътувания.

Дори дългогодишният привърженик на равенството Southwest се присъединява към промяната. Авиокомпанията ще започне да продава първия си премиум продукт – седалки с допълнително пространство за краката – през януари, а главният изпълнителен директор Боб Джордан намекна, че предстоят още новости.

Въздушният транспорт преживява златна ера за летищните салони. Авиокомпаниите се опитват да се надминат една друга с все по-изтънчени пространства, като новия BlueHouse на JetBlue в Ню Йорк. Кредитните карти инвестират сериозно, за да привлекат нови клиенти. Резултатът е, че салоните на летищата са по-многобройни и достъпни от всякога.

Летищата следват този пример. Изчезват стерилните зали с посредствени вериги магазини и чакални с редици еднакви седалки. На тяхно място се появяват местни заведения за хранене и магазини, терминали, изпълнени с изкуство, разнообразни възможности за сядане и, в някои случаи, открити тераси.

Глобалната архитектурна фирма Gensler нарича тази визия „салон за всички“. Концепцията признава, че пътниците прекарват все повече време в защитените зони на летищата с подобрени удобства, дизайн и – неизбежно – много възможности да харчат пари.

Летищата в Денвър, Портланд, Орегон, и Сан Франциско вече демонстрират много от тези идеи.