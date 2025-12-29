Магазини спират временно онлайн поръчките

Заради въвеждането на еврото

Редица големи вериги ще ограничат временно работата на електронните си магазини в края на годината и началото на януари заради въвеждането на еврото.

От веригата “Технополис” съобщават, че от вчера част от начините за плащане в сайта technopolis.bg и в мобилното приложение Technopolis app не са достъпни. В периода от 30 декември до 3 януари онлайн платформите на компанията няма да работят.

Онлайн магазинът на “Зора” ще преустанови плащанията с банкови карти, ePay и покупките на кредит между 30 декември и 2 януари. “Техномаркет” ще спре картовите разплащания от 19:00 ч. на 31 декември до 11:00 ч. на 1 януари. “Техномикс” вече е преустановил онлайн поръчките, като сайтът няма да бъде достъпен до 3 януари.

Временно прекъсване на онлайн услугите обявява и онлайн супермаркетът eBag, който няма да приема поръчки от 19:00 ч. на 31 декември до 9:00 ч. на 2 януари. Веригата дрогерии dm също спира онлайн поръчките в периода от 31 декември до 1 януари.

Ограничения въвеждат и мебелните вериги. Онлайн магазинът на IKEA няма да приема поръчки от 13:00 ч. на 29 декември до 12:00 ч. на 2 януари, а електронният магазин на JYSK ще бъде недостъпен от 16:00 ч. на 31 декември до 10:00 ч. на 2 януари.