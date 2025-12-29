КЕВР: По-ниски цени на природния газ в началото на 2026 г.

Природният газ ще поевтинее през януари. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) обсъди предложение на „Булгаргаз“ цената за първия месец на новата година да бъде с над 3% по-ниска спрямо декември и значително под нивата от последните две години.

На открито заседание КЕВР разгледа доклад по заявлението на „Булгаргаз“ ЕАД, внесено на 11 декември 2025 г., за утвърждаване на цена на природния газ за януари. Заседанието беше излъчено онлайн, а в него участва и изпълнителният директор на дружеството Веселин Синабов. Докладът на работната група беше публикуван предварително на сайта на регулатора.

След анализ на предоставените от „Булгаргаз“ данни Комисията предлага цена на природния газ от 60,93 лв. за мегаватчас или 31,15 евро/MWh, без включени такси за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това е с близо 3,3% по-ниско от цената за декември, която беше 63,01 лв./MWh.

Справка за ценовите нива показва, че през януари 2026 г. потребителите ще заплащат значително по-малко, спрямо съответния месец от предходни години. През януари 2025 г. цената на синьото гориво е била с 25% по-висока, при нива от 81,94 лв./MWh (41,90 евро/MWh), а през януари 2024 г. с 21,5%, при цена от 77,60 лв./MWh (39,7 евро/MWh).

Предложената цена включва стойността на газа на входа на газопреносната мрежа, надценката за обществена доставка, както и разходите за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“, необходими за гарантиране на сигурността на доставките при извънредни ситуации.

Окончателното решение за цената на природния газ ще бъде взето от КЕВР на 30 декември 2025 г., след като „Булгаргаз“ внесе актуализирани данни. Решението ще бъде публикувано на интернет страницата на Комисията.

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определи размера на компенсациите за ноември 2025 г., с които се покриват част от разходите на домакинствата за електроенергия. Помощта е предназначена за битовите клиенти, които купуват ток от крайните снабдители.

Компенсациите са част от новия механизъм за подкрепа на домакинствата, въведен с промени в Закона за енергетиката. Целта му е сметките за електроенергия на гражданите да останат предвидими, дори когато цените на електроенергията на свободния пазар се повишават.

През ноември 2025 г. пазарната цена на електроенергията е била по-висока от базовата цена от 140,03 лв./MWh, определена от регулатора. Затова КЕВР е задействал механизма за компенсации. Средствата се изплащат от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ и вече са отразени във фактурите на потребителите.

Размерът на компенсациите за периода от 1 до 30 ноември 2025 г. е както следва:

- 49,49 лв./MWh без ДДС – за клиентите на „Електрохолд Продажби“ ЕАД;

- 49,55 лв./MWh без ДДС – за клиентите на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД;

- 49,55 лв./MWh без ДДС – за клиентите на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД;

- 104,54 лв./MWh без ДДС – за клиентите на „ЕСП Златни Пясъци“ ООД.