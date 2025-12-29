Hyundai на ръба: Ще загуби ли завода си в Русия?

Южнокорейският автомобилен производител Hyundai не е в позиция да изкупи обратно бившия си завод в Русия заради продължаващата война в Украйна. Това съобщи източник, запознат с вътрешните обсъждания в компанията, цитиран от Ройтерс. Опцията за обратно изкупуване изтича през януари.

Hyundai, заедно с дъщерната си компания Kia, дълги години беше най-големият чуждестранен автомобилен производител на руския пазар. През 2024 г. компанията продаде завода си в Санкт Петербург на руската AGR Automotive Group срещу символичната сума от 140 000 вона (около 97 долара). Сделката включваше клауза за обратно изкупуване в срок от две години, която изтича следващия месец.

Производството в завода беше спряно още през март 2022 г., месец след началото на руската инвазия в Украйна, която доведе до мащабни западни санкции, сериозно нарушили веригите за доставки и финансовите разплащания.

„В момента не сме в ситуация, в която можем да изкупим обратно акциите“, заяви източникът, пожелал анонимност заради чувствителността на темата. По думите му основната причина остава продължаващият военен конфликт.

От Hyundai заявиха пред Ройтерс, че окончателно решение относно упражняването на опцията за обратно изкупуване все още не е взето. От AGR Automotive Group не са отговорили на запитване за коментар.

Не е ясно дали пропускането на крайния срок през януари означава окончателна загуба на правото за обратно изкупуване или дали Hyundai може да договори удължаване на срока.