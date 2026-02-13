Шокиращ кадър! Първа снимка на телата на откритите мъртви до хижа "Петрохан" (18+)

Зловещ кадър на намерените мъртви до хижа "Петрохан" Пламен Статев, Дечо Василев и Ивайло Иванов публикува на цяла страница в последния си брой вестник "Уикенд". Оставяме снимката в галерията към статията с предупреждението, че кадърът е с чувствително съдържание, не е за лица под 18 години и за хора с по-слаби нерви!

На нея се виждат труповете на близките съратници от "рейнджърския" кръг на "лама" Ивайло Калушев, които са и учредители на вече скандално известната неправителствена организация - сдружение "Национална Агенция за Контрол на Защитените Територии".

Тримата починали мъже на снимката са: Пламен Атанасов Стоев, Дечо Симеонов Василев и Ивайло Валентинов Иванов, LL.M, M.I.L.E. (както е вписан в устава на сдружението).

Може да се направи обосновано предположение, че тя е направена от някой от разследващите на местопрестълението в първите часове след откриването на телата на тримата.



На нея се вижда как тримата са проснати върху снега в редица, като тялото на Дечо е в противоположна на тези на Пламен (вляво) и Ивайло (в средата).

Единственото тяло по очи е това на Ивайло Иванов. Панталонът му е силно разкъсан. Възможно е това да е сторено от изгорелите по-рано в пожара кучета от хижата или от самия лумнал в сградата огън.

Съобщението на прокуратурата по случая от 12 февруари

Понастоящем са изготвени и предоставени на разследващите органи две от назначените съдебномедицински експертизи на откритите тела при хижа Петрохан, от които е видно:

Смъртта на Пламен С. се дължи на огнестрелно нараняване на главата, причинено от изстрел от огнестрелно оръжие, калибър 9 мм, произведен от упор. Установено е опърляне на вежди, брада, без изгаряния на окосмената част на главата и без термични изгаряния на лицето, което е характерно при лица, предизвикващи пожар или възпламеняване на изтекло гориво.

Смъртта на Дечо В. е причинена от огнестрелно нараняване с 9-милиметрово оръжие от много близко разстояние. Установени са изгаряния на китките и дланите, които вероятно са получени при възпламеняване на запалителна течност, покриваща ръцете. Констатираното огнестрелно нараняване, причинило смъртта, е възможно да бъде причинено и със собствена ръка на пострадалия, показва експертизата.

Очаква се съдебномедицинска експертиза на третия труп, открит в района на хижа Петрохан, който е с частично изгоряла дреха - панталон.

Изготвени са част от назначените балистични експертизи. Според заключенията им по дясната ръка на Дечо В. и по дясната ръка на Пламен С. са налични барутни частици, които по състав съответстват на състава на микрочастици, установени по цевите на трите оръжия, намерени до телата.

Ръцете на Ивайло И. са силно окървавени, поради което е назначена допълнителна експертиза за наличие на барутни частици и по дрехите.

Две от гилзите, намерени на местопроизшествието, са изстреляни от открития до телата пистолет „Glock”.

Предстои назначаване на графологична експертиза на иззети от хижата веществени доказателства, включително на писмени бележки за „духовно пречистване и сексуални практики“.