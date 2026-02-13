Вижте справката на ДАНС от проверките срещу НПО-то на Иво Калушев и хижа "Петрохан"

Сайтът "Бърд.бг" публикува справката на Държавна агенция „Национална сигурност“, която и.ф. председател на агенцията Деньо Денев занесе вчера в Народното събрание на изслушването по случая "Петрохан".

Денев не разкри подробности за съдържанието на справката пред медиите, но отхвърли твърденията, че службата е имала свои агенти в НПО-то на Ивайло Калушев „Националната агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ). "ДАНС си е свършила работата, извършена е проверка, установени са данни за престъпления и сме ги изпратили на прокуратурата", каза той в отговор на въпрос относно сигнали, изпратени преди години в ДАНС за нарушения, свързани отново със сдружението.

Пълният текст без редакторска намеса:

СПРАВКА

ОТНОСНО: Извършени действия във връзка с постъпили сигнали с вх. № Ж-361/ 2024 г. и вх. № Ж-370/2024 г.

В [АНОНИМИЗИРАНО] ДАНС постъпи сигнал от Валентина Иванова Попова и Красимир Георгиев Попов от гр. Плевен, с вх. № Ж-361/13.06.2024 г., в който лицата излагат твърдения за съществуването на НПО „Национална агенция за контрол на защитените територии“ /НАКЗТ/, която според тях представлява секта и привлича малолетни деца.

Двамата изказват притеснение, че внукът им Л. С. В., ЕГН: [АНОНИМИЗИРАНО] е дете в риск, поверен от родителите си (Албена Красимирова Варсано, ЕГН [АНОНИМИЗИРАНО], и Симон Менахем Варсано, ЕГН [АНОНИМИЗИРАНО]) на Ивайло Калушев (Ивайло Георгиев Калушев, ЕГН [АНОНИМИЗИРАНО]). Детето пребивава в хижа „Петрохан“ изолирано от семейството си и няма никаква яснота относно действията и използваните от организацията методи и какво е въздействието им върху психиката на внука им. Акцентират, че откакто живее в хижата, детето е започнало да проявява признаци на отчуждение към близките си и агресивност. Леон Варсано е бил ученик в 134 СУ „Димчо Дебелянов“ в София, откъдето е бил отписан от майка си и през октомври 2023 г. е записан в частно лицензирано училище „Космос“ в с. Осоица, общ. Горна Малина, област София, но не посещавал учебните занятия.¹ За периода октомври 2023 – юни 2024 г. бабата и дядото са виждали детето два пъти, случайно. По тяхно настояване внукът им е доведен на среща с тях, на която присъствал мъж с име „Ивайло“, представен като рейнджър, както и Александър Янев Макулев, ЕГН: [АНОНИМИЗИРАНО], и Николай Николаев Златков, ЕГН: [АНОНИМИЗИРАНО]. Според сигналоподателите внукът им Л. В. демонстрира драстична промяна в поведението си. Установили са и, че детето е извеждано зад граница с пълномощно, подписано и от двамата си родители.

На 15.06.2024 г. на официалната електронна поща на ДАНС ([email protected]) е получен втори сигнал² от Валентина Иванова Попова и Красимир Георгиев Попов, с вх. № Ж-370/17.06.2024 г., в който посочват, че

¹ По данни от интернет страницата на НАКЗТ въпросното училище фигурира като партньор на НАКЗТ, наред с редица други организации.

² Копия от двата сигнала са изпратени до Държавна агенция за защита на детето, МВР и Прокуратурата.

майката Албена Варсано и Ивайло Калушев са разбрали за подадения сигнал до институциите. Албена Версано влиза в остри пререкания с родителите си и ги обвинява в опит да провалят бъдещето на детето й, като иска от тях незабавно да оттеглят сигнала си, заплашвайки ги, че в противен случай „това ще са последните ни разговори и като родители няма да съществуваме.“ Според сигналоподателите Албена Версано и Л. В. са манипулирани. Допълват, че по тяхно искане бащата на детето е отменил съгласието си за пътуване на Л. В. в чужбина и настоятелно молят всички длъжностни лица, които имат правомощия и компетентност да сезират гранична полиция за отмененото съгласие на бащата.

На 17.06.2024 г. отново на официалната електронна поща на ДАНС ([email protected]), постъпва нотариално заверена декларация от Валентина Иванова Попова и Красимир Георгиев Попов относно оттегляне на сигнал до Държавна агенция за защита на детето към Вх. №97-00-68/13.06.2024 г., с копие до МВР към Вх. № 489700-4345/13.06.2024 г., с копие до ДАНС, вх. № Ж-361/13.06.2024 г., и с копие до Прокуратура на Р България, Вх. № PRB202424472555I/13.06.2024 г. Същите се отказват от изложените в сигналите твърдения и от искания за оказване на съдействие от държавните институции и молят органите да не образуват преписка или да прекратят всички образувани такива, както и да не използват информацията, съдържаща се в сигналите.

Въпреки това сигналоподателите продължават да споделят притесненията си за състоянието на внука си.

С оглед разширяване на данните за НАКЗТ – цели, извършвана стопанска дейност, изпълнявани проекти, обучения и използвани методи, структури, председатели и членове на организацията, са проведени мероприятия в резултат, на които се установи следното:

1. „Национална агенция за контрол на защитените територии“ /НАКЗТ/, ЕИК: 206783815 е сдружение с нестопанска цел регистрирано през месец януари 2022 г. Прокламира, че развива дейност в обществена полза, подпомага държавните институции във всички области, свързани с опазването и контрола на защитените природни територии, като главната им идея е съхраняване на екологичното равновесие и осигуряване на устойчиво използване на природните ресурси в РБ. В управителния съвет на НАКЗТ са включени: Ивайло Валентинов Иванов, ЕГН: [АНОНИМИЗИРАНО], председател; Ивайло Георгиев Калушев, ЕГН: [АНОНИМИЗИРАНО], Пламен Анастасов Статев, ЕГН: [АНОНИМИЗИРАНО], Николай Николаев Златков, ЕГН: [АНОНИМИЗИРАНО] — членове. Сдружението е разположено в хижа „Петрохан“, собственост на Ивайло Георгиев Калушев, и ползва прилежащ към нея терен. Не е установено организацията да има действащи трудови договори и осигурени лица.

На 08.02.2022 г. е сключено рамково споразумение между Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и НАКЗТ, за сътрудничество в извършването на дейности по опазване на околната среда и повишаване на обществената информираност за режимите на защитените зони. Видно е, че организацията е регистрирана по-малко от месец преди датата на сключване на споразумението. Съгласно наличните данни, договорът е подписан от министъра на околната среда и водите, Борислав Сандов, без съгласуване с ресорните дирекции в министерството, в т.ч. дирекция „Правна“. След сключването му, НАКЗТ огражда около 20 дка защитени територии от „Натура 2000“ и част от държавния горски фонд в района на хижа „Петрохан“ (находяща се в землището на община Годеч) в нарушение на закона. Впоследствие започва дейност по „охрана“ на територията около хижата, като по сведения на различни лица, представители на организацията възпрепятстват преминаването на туристи в района в посока връх „Тодорини кукли“. Експерти от държавни ведомства и представители на други неправителствени организации, сред които ръководители на различни структурни звена на МОСВ, бившият изпълнителен директор на ИАГ Александър Дунчев, сдружение „Балканка“, Българско дружество за защита на птиците, Световен фонд за дивата природа /WWF/ – България и други, са единодушни в становищата си за недопустимостта и незаконността на действията на НАКЗТ. По оценка на Стоян Бешков от Природонаучен музей – БАН, въпросната НПО наподобява „паравоенна формация на ключов проход, контролираща голяма територия“.

Във връзка със закононарушението е извършена проверка от компетентните органи (РИОСВ – София и Регионална дирекция по горите /РДГ/ – София), в присъствието на представители на неправителствената организация, които потвърждават, че хижа „Петрохан“ е собственост на член на организацията (Ивайло Калушев) и служи като „база за обучение на планински патрули и рейнджъри“ към НАКЗТ. Представлява масивна двуетажна сграда с приземен етаж, нова ПВЦ дограма и нов покрив. На първия етаж от северната й страна, вътрешната част на прозорците е затъмнена със стиропор, вероятно с цел шумо и топлоизолация. В поземлен имот с идентификатор 14903.82.7, попадащ в защитена зона от „Натура 2000“, в периметър 15 до 70 м около сградата е изградено електропастирно съоръжение на височина до 1,2 м. За нарушенията са съставени констативни протоколи и дадени предписания за премахване на огражденията на държавната горска територия в съответния срок. Няколко дни след проверката председателят на УС на НАКЗТ Ивайло Валентинов Иванов провежда среща с директора на РДГ – София, за да го уведоми, че НАКЗТ ще обучава рейнджъри и е в много добри отношения с ръководство на МОСВ (по времето на министър Борислав Сандов), като подпомага дейността на Гранична полиция на МВР посредством дронове, с които сдружението разполага. Иванов е поискал нова отсрочка за премахване на електропастирното съоръжение и съвет за избягване на разпореждането. В края на дадения в предписанието на РДГ – София срок за демонтиране на преграждението, Ивайло Иванов отново посещава директора на РДГ – София и го уведомява, че е провел среща в Изпълнителна агенция по горите (ИАГ), в рамките на която е бил посъветван да регистрира пчелин на заградената територия, което би му дало възможност да не премахва електропастира. В тази връзка Иванов е поискал да не се налага санкция на НАКЗТ за времето до приключване на процедурата по издаване на разрешение за регистриране на постоянен пчелин на територията на поземлени имоти № 14903.82.6 и № 14903.82.7. През първата половина на м. септември 2022 г. Иванов посещава директора на ИАГ и го уведомява за получен отказ от Северозападно държавно предприятие при Министерство на земеделието за поставяне на пчелин. Едновременно с това обаче от НАКЗТ са предприели и действия за узаконяване на електропастирното съоръжение в част от поземлен имот № 14903.82.07 в землището на с. Гинци и за учредяване на право на ползване на имоти от държавния горски фонд, за което са подали заявление в ТП ДГС – Годеч (заявление с входящ № 1627/29.07.2022 г.).

При последваща проверка (октомври 2022 г.) от РДГ – София, в която легендирано участват и служители на ДАНС, се установява, че организацията продължава да извършва закононарушения, преграждайки държавна горска територия и такава от „Натура 2000“, поради което отново е съставен констативен протокол. В близост до метална бариера, ограждаща на известно отстояние хижата, има варел с отвори в него от едрокалибрено оръжие. По мнение на служителите на РДГ – София по варела се наблюдават следи от изстрели от „стоп“ патрони и от пистолет 45 калибър. В южната част на около 15 м от хижата е обособено тренировъчно стрелбище и в район от около 100 м са поставени дървени прикрития на различно отстояние едно от друго и дървени мишени, заковани на различни височини по дърветата със следи от боя от стрелба с пейнтбол. По време на проверката, представители на НАКЗТ демонстрират арогантност и категоричен отказ да освободят държавната горска територия, която са преградили с вериги, катинари и електропастир и наблюдават с охранителни камери. Постоянният „охранител“ на хижата Пламен Анастасов Статев, ЕГН: [АНОНИМИЗИРАНО], заявява, че работи към НАКЗТ и обитава постоянно сградата, срещу което получава заплащане. Познава отдавна председателя на УС на организацията Ивайло Иванов, когото нарича „командир“. Посочва, че е живял около 10 години в чужбина – предимно в Мексико, Нова Зеландия и Австралия, където се е издържал основно като доброволец към НПО по опазване на природата. По негови думи обект „Петрохан“ се посещава от около 20 души доброволци, изпълняващи различни дейности, свързани с организацията, които преминават обучение за охраняване на защитени зони. Потвърждава, че отворите във варела са от огнестрелно оръжие – пистолет 44 калибър, и твърди, че НАКЗТ подпомага дейността на различни държавни органи, осъществяващи контрол по опазване на защитени територии и дивата природа. Организацията разполага с дронове DGI, автомобили марка Тойота, АТВ и електрически шейни.

1. На 19.06.2024 г., предвид получена информация от сигналоподателите за пребиваването и на други деца в хижата, е извършена съвместна проверка от Агенция за социално подпомагане, РУ на МВР-Годеч и ОДМВР София област на територията на туристически дом „Петрохан“, с. Гинци, община Годеч. По време на проверката на място са установени две деца – А. Я. М., ЕГН [АНОНИМИЗИРАНО] (адресно регистриран в гр. София, ж.к. [АНОНИМИЗИРАНО], ученик в частно училище „Космос“, с. Осоица, като по данни от оперативен източник неговите родители разполагат със скромни финансови възможности и вероятно биха били затруднени да плащат такси за обучение в частно училище), и А. С., ЕГН [АНОНИМИЗИРАНО] (адресно регистриран в гр. София, [АНОНИМИЗИРАНО], придружаван от по-големия си брат, Николай Николаев Златков, ЕГН [АНОНИМИЗИРАНО], който е в лагера на Ивайло Калушев от 2014 г. Децата пребивават в хижата със съгласието на родителите си и Ивайло Калушев разполага с подписани от тях пълномощни за извеждането им от страната. Ивайло Иванов е заявил, че хижата се ползва като база на организацията и там се обучават деца за младши рейнджъри, със съгласието на родителите си, и се осъществява обмен с партньорски лагери извън страната.

По данни от АИС – МВР децата Л. В. и А. М. са изведени от страната на 08.10.2024 г. през ГКПП „Калотина“ придружени от Ивайло Калушев и Николай Златков с кемпер Ролер Тим Кронос 290 М, рег. № CB7588KE. Същите се връщат в страната на 24.10.2024 г. Превозното средство, с което са пътували е собственост на „Българска асоциация по екстремни спортове“ ООД, ЕИК 205387414 със съдружници Ивайло Калушев, Иван Иванов, Пламен Статев и Николай Златков.

1. В средата на 2024 г. в ДАНС е получена информация от близък до Ивайло Калушев, според който, преди няколко години, на територията на Мексико, българинът Валери Валериев Андреев, ЕГН:, [АНОНИМИЗИРАНО] (адресно регистриран в гр. София, ул. АНОНИМИЗИРАНО), който тогава е бил дете, е бил експлоатиран сексуално от Калушев. Андреев е бил изпратен в базата на Калушев в Мексико със знанието и съгласието на родителите си (София Иванова Андреева, ЕГН: [АНОНИМИЗИРАНО], МТН: АНОНИМИЗИРАН, и Валери Костадинов Андреев, ЕГН: [АНОНИМИЗИРАНО]), където смятали, че е обучаван на пещерно дело, подводна фотография и др. В своите кръгове Ивайло Калушев е считан за духовен водач и гуру, на когото са поверявани деца за обучение, някои от които считани за „проблемни“. Базата (с адрес на една от сградите: Calle Iguana 41, Rancho Santa Teresita, 77776 Q.R.; втората сграда е с координати 20°22′ 10.43″ N, 87°22′ 32.42″ W) е от затворен тип, с камери за наблюдение, датчици, висока и солидна ограда с бодлива тел и специален пропускателен режим. Разполага със скъпи мотоциклети, автомобили и джетове за подводно гмуркане, както и компютърно оборудване от висок клас, фотоапарати, дронове и елитно оборудване за подводни снимки и пещернячество. [[АНОНИМИЗИРАНО]. След известно време Андреев е споделил, че е многократно сексуално експлоатиран от Калушев. Родителите му са българи, с много добри финансови възможности, от които Калушев е успял да получи над 1 милион лева в периода 2010-2017 г. под предлог, че са необходими за грижите за детето. В разговорите си с родителите той изисквал да му бъдат изпращани финансови средства за храна, закупуване на велосипед, скутер, за шофьорски курсове и др. В даден момент, под предлог, че Валери Андреев е демонстрирал недобро поведение, е бил поставен в неколкомесечна изолация в затворено помещение с оскъдно количество храна. По време на наказанието, Калушев е убедил детето да поиска 50 000 евро от родителите си, на които да обясни, че има нужда от автомобил, тъй като вече е на подходящата за това възраст. Родителите на Валери Андреев изпълнявали безпрекословно всички желания на Калушев.

По неизвестни причини, преди около две години, Калушев и групата му бързо (в рамките на един следобед) напускат Мексико, след което се установяват в България, където той притежава или е притежавал имоти в района на Петрохан, с. Българи (общ. Царево, обл. Бургас), кв. Симеоново – София и др. През годините Калушев подменял малолетните и непълнолетните си сексуални обекти (момчета), вероятно поради факта, че след като навършели 17-18 годишна възраст, губел интерес към тях. Един от фаворитите му е бил Николай Николаев Златков, ЕГН: [АНОНИМИЗИРАНО], адресно регистриран в гр. София, ул. АНОНИМИЗИРАНО ). Същият впоследствие (и до момента) става член на УС на НАКЗТ. В Мексико е пребивавал и Деян Делчев Илиев ЕГН: [АНОНИМИЗИРАНО]. Съгласно оперативните данни, Ивайло Калушев се движи в малка група от едни и същи лица, сред които и една жена – вероятно Невена Несторова Стаева, ЕГН [АНОНИМИЗИРАНО], за която източникът предполага, че е вид „алиби“ на Калушев. Всички от групата изпълняват желанията му и го приемат и се отнасят към него като към изявен лидер. Малолетните момчета обикновено изглеждат затворени и некомуникативни. След окончателното си завръщане в България, Валери Андреев е бил убеден [АНОНИМИЗИРАНО] да разкаже за случилото се в Мексико на служител от Дирекция „Киберпрестъпност“ на ГДБОП – МВР. На Андреев не му е известно дали са го заснемали, докато с него са извършвани сексуални действия от Калушев, не е виждал камери в помещенията, в които това се е случвало, но не изключва тази възможност. След като се е запознал с казуса, служителят от звеното поискал да бъде осигурен поне още един свидетел, което обаче Андреев не е успял да изпълни.

1. През декември 2024 г. от агенти на ДАНС е проведена работна среща с Дирекция „Киберпрестъпност“ ГДБОП – МВР, по време на която бе уточнено, че през 2022 г. служители на звеното се срещат с анонимен мъж (Валери Валериев Андреев). Последният разказал за „извършени блудствени действия с него от Ивайло Калушев“ по време на престоя си (по това време непълнолетен) в лагер в Мексико организиран от Ивайло Калушев. С оглед заявеното, в ГДБОП е открита преписка. С лицето е проведена втора среща, по време на която с него е коментирано да даде показания пред следовател и включването му като свидетел при евентуален съдебен процес. Поради лични съображения породени от преживяното, [АНОНИМИЗИРАНО] Валери Андреев отказва да свидетелства.

От Дирекция „Киберпрестъпност“ са предприети допълнителни действия, с цел установяване на други лица/свидетели, но не откриват такива. Поради липса на категорични данни, че действията на Иво Калушев, се преплитат с тяхната линия на работа, преписката е прекратена.

1. През втората половина на месец декември 2024 г. от служители на ДАНС е проведена среща със Свилен Петров Свиленов, ЕГН: [АНОНИМИЗИРАНО], притежаващ българско и американско гражданство, с постоянен адрес: гр. София, ул. [АНОНИМИЗИРАНО] и настоящ САЩ. Същият изказва притеснението си от това, че синът му А. С., ЕГН [АНОНИМИЗИРАНО] пребивава целогодишно в хижа „Петрохан“ при Ивайло Калушев. Записан е в частното лицензирано училище „Космос“, в с. Осоица, общ. Горна Малина, област София, но не посещава учебните занятия. Свиленов акцентира, че откакто синът му пребивава в лагера на Калушев има драстична промяна в поведението му и отношенията по между им са се влошили.

Относно познанството си с Ивайло Калушев, извършваната от последния дейност, както и за кръга от лица близки негови връзки, Свиленов посочва следното:

Запознава се с Ивайло Калушев чрез съпругата си Ралица Асенова Свиленова, ЕГН: [АНОНИМИЗИРАНО]. През 2011 г. жена му, която е детски психолог, започва курсове по хипнотерапия, по време на които се запознава с Ивайло Калушев. От този момент Калушев и Ралица Свиленова започват да поддържат чести контакти помежду си. Поради лични причини, Свилен Свиленов и семейството му се местят да живеят на о-в Тенерифе, Испания, като именно Калушев ги насочва там. На о-в Тенерифе се засичат (не случайно) с Ивайло Калушев, който по това време пътувал (със собствена презокеанска лодка) за Мексико. Две години по-късно отново по инициатива на Калушев, Ралица Свиленова, съпругът й и двете й деца (А. С. и Николай Златков) се местят да живеят в Мексико, като закупуват къща в близост до мястото където пребивава Калушев. Първоначално в имението на Ивайло Калушев живеели четирима човека – Ивайло Калушев, Валери Андреев (с парите на баща му е закупено имението на Калушев), Деян Илиев, и Невена Стаева, като впоследствие се присъединява и Николай Златков. Няколко дни по-късно започва промяна в поведението на Златков – „вие не сте ми родителите, вие лъжете, те са правите (визирайки Ивайло Калушев)“.

В Мексико Ивайло Калушев регистрира фирма и прави училище за подводни гмуркания за хора с финансови възможности. Създава филм за това, след което започва по форуми да „омайва“ американци и канадци, които му превеждат дарения от 400 до 1 000 долара. Успява да развие успешен бизнес, но в един момент в рамките на ден преустановява всичко и тръгва за България. През 2019 г. Ивайло Калушев се установява в България – хижа Петрохан.

По данни на Свилен Свиленов³, Ивайло Калушев се е провъзгласил за „ЛАМА“ и вярва в будистката теория „САМСАРА – кръговрата на прераждането“. Създал и организирал секта, обект на която са малолетни деца – „няма отиване и връщане, децата живеят там постоянно, откъснати от училище, семейство и приятели.“

³ Същият описва Ивайло Калушев като интелигентен, адаптивен, изключителен психолог, много добър анализатор и събеседник. Пребивавал в Тибет

Относно това дали му е известно да са извършвани сексуални действия от Ивайло Калушев спрямо малолетни деца, намиращи се в хижа Петрохан, както и по време на престоя на Калушев в чужбина, Свиленов отговори, че знае за подобни действия. Водил е комуникация с Валери Андреев, който му е споделил за преживяното в Мексико и извършените сексуални посегателства от Калушев.

От придобитата информация прави впечатление, че всички деца са отписани от държавни училища и са записани в частното лицензирано училище „Космос“, в с. Осоица, което е партньор на НАКЗТ, но реално не посещават учебни занятия.

Налице са данни за евентуално извършени сексуални или блудствени действия от Ивайло Калушев, относими към Глава Втора, Раздел VIII от Наказателния кодекс.