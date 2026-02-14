Появи се мистериозен черен бус, близо до хижата "Петрохан"

Дванадесет дни след трагедията в „Петрохан“ разследването продължава да разкрива нови детайли за затворената общност около Ивайло Калушев.

NOVA съобщи за черен микробус, паркиран в близост до блокирания път към хижата. Според информацията на медията превозното средство е било използвано от организацията на Калушев и често се е шофирало от Ивайло Иванов, чието тяло по-късно бе намерено в изгорялата сграда.

Съществуват обаче противоречиви данни дали криминалистите са извършили оглед на този автомобил.

Както вече "Труд news" писа с разрешение на наблюдаващите прокурори по разследванията за смъртта на шестима души в района на хижа Петрохан и под връх Околчица, материалите по делата бяха изпратени вчера на Народното събрание. - Виж ТУК!

Медията ни публикува част от материалите по разследването, сред които разпит на бивш член на организацията около Ивайло Калушев, както и показанията на Яни Макулев - баща на 15-годишното момче, чието тяло беше открито в кемпер край Околчица.

Един от разпитаните е 31-годишният В.А., бивш член на организацията. Той разказва, че се е запознал с Ивайло Калушев, когато е бил непълнолетен, и е живял с него около седем години, включително в Мексико. В показанията си твърди, че е имал сексуални контакти с Калушев.

Припомняме ви, че криминалният случай, безпрецедентен за страната, завърши със смъртта на шестима души, сред които дете на 15 години и млад мъж на 23 години.