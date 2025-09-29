Шести сме в Европа по затлъстяване

Наднорменото тегло води над 200 болести

България заема шесто място в Европа по затлъстяване сред възрастните и пето място сред децата. Това съобщи ръководителят на Катедрата по ендокринология в Медицинския университет - София, член-кореспондент проф. Цветалина Танкова, по време на дискусия на тема: "(Не?)Победимите пандемии: затлъстяването”.

Експертът допълни, че проблемът е сериозен и на световно ниво, като се очаква през следващото десетилетие 1,5 милиарда души да имат наднормено тегло.

Според проучване от 2024 г. на агенция “Тренд” около 40% от българите имат индекс на телесна маса над здравословната норма. От тях 25% са с първа степен затлъстяване, 9% - с втора степен и 2% - с трета степен, сочи докладът, представен на събитието.

Затлъстяването увеличава риска от над 200 други заболявания, включително сърдечно-съдови проблеми, захарен диабет, онкологични и гастроентерологични заболявания.

“Затлъстяването води до риск от предсърдно мъждене, сърдечна недостатъчност и внезапна сърдечна смърт”, каза проф. Кирил Карамфилов, началник на клиниката по кардиология към Александровска болница и председател на Научното дружество по кардиология.