Камъни в жлъчката с рекордни размери извадиха от жена в Пернишката болница (СНИМКИ)

Камъни в жлъчката с рекордни размери извадиха от тялото на жена в болница "Рахила Ангелова" в гр. Перник.

Дамата е малко над 50-годишна възраст и постъпва по спешност в МБАЛ на миньорския град с непоносими болки. Незабавно е отведена за операция в спешна хирургия.

"Снимките са напълно автентични и направени минути, след като камъните са извадени от жлъчката на пациентката. Жената вече е добре здравословно и се възстановява", заяви пред "Труд news" д-р Емил Ненков, заместник директор на лечебното заведение.

Операцията е извършена от трима специалисти - д-р Димо Димов, д-р Цветан Георгиев и д-р Георги Кацарски.

"Горди сме с тези изключителни професионалисти. За няколко месеца тук са извършени десетки успешни операции. Д-р Димов е последен курс специализант, наскоро бе награден от Българския лекарски съюз за специализант на годината. Д-р Георгиев е доказан във времето експерт в областта, а д-р Кацарски също е блестящ лекар", отбеляза д-р Ненков.

Д-р Георги Кацарски е родом от Благоевград, но избира да трупа опит именно в Пернишката болница.

"Живял съм в Германия една година. Там всичко е наистина уредено и заплатите са много добри, но България си е България, искам да остана да живея и работя тук", казва младият лекар.

Размерите на камъните са внушителни. На снимката: младите специализанти.

Д-р Георги Кацарски е живял и в Германия, но е категоричен, че не би напуснал България за по-голяма заплата в сферата на медицината.

Ръководството на МБАЛ "Рахила Ангелова" се гордее със своите специализанти и с успешните интервенции, които извършват.