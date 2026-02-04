Ползват спешна помощ да не плащат

Лечебни заведения трупат дългове, не са изключени и фалити

Над 500 000 българи не плащат здравни осигуровки, но по различни начини ползват здравни услуги, съобщи председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов.

Един от най-често използваните похвати от хората, които не плащат пари за здраве е викане на Спешна помощ на адрес. На оператора се съобщават пресилени симптоми, за да е сигурно, че линейката ще тръгне. Така се осигурява безплатен преглед.

Другият начин е в Спешното отделение на “Пирогов” или на Окръжна болница. Същото се практикува и в провинцията в центровете за спешна помощ.

Ако се налага операция на лице, което не е здравно осигурено там също се прави опит това да се случи през “спешното”. Ако не стане - тогава се плащат осигуровки за пет години върху минималния осигурителен доход.

Близо 77% от клиничните пътеки в България в момента са остойностени под реалната цена, а болничната помощ на практика работи при условия на силно недофинансиране. Подчерта д-р Брънзалов, коментирайки икономически анализ на експертите Аркади Шарков и Стоян Панчев от Експертния клуб за икономика и политика.

По думите му анализът потвърждава с конкретни цифри проблеми, за които БЛС говори от години, но които досега не са били ясно разписани в икономически измерения. “Когато една тенденция бъде облечена в числа, опоненти трудно могат да съществуват”, подчерта д-р Брънзалов.

Според представените данни, в сравнение с 2021 г. болничната помощ реално е понесла т. нар. “минус 83% инфлация”. Това означава, че при актуализирани разходи и нарастващи цени лечебните заведения получават значително по-малко средства за същите дейности.

Икономическият анализ сравнява реалното заплащане на клиничните пътеки в 10 медицински специалности с тяхната справедлива цена. Разликите, по думите на д-р Брънзалов, са “стряскащи”.

Като пример той посочи клиничните пътеки по нервни болести, където средната цена на лечение е около 616 евро, докато справедливата стойност според анализа е 2443 евро. При други специалности средната цена на лечение достига 2416 евро, а реалната икономически обоснована стойност е над 6200 евро.

Според д-р Брънзалов, при липса на адекватни мерки, делът на доплащането от страна на пациентите ще продължи да нараства. “Тези средства не се покриват от никого - нито от държавата, нито от касата. Натискът пада върху лечебните заведения и върху пациентите”, каза той.

По думите на председателя на БЛС, рискът от фалити на лечебни заведения е реален и вече има болници в тежко финансово състояние.