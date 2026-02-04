Пушенето на електронни цигари също крие рискове за здравето, предупреждава френска здравна агенция

Въпреки че пушенето на електронни цигари е по-малко вредно от пушенето на тютюн, то все пак представлява риск за здравето, тъй като се вдишват токсични вещества, предупреждава Френската агенция за здраве и безопасност (ANSES), цитирана от АФП.

Според експертите електронните цигари следва да се използват само за отказване от тютюнопушене и употребата им да бъде възможно най-кратка.

Агенцията е мобилизирала 14 експерти, които са направили преглед на 2864 научни изследвания и няколко международни доклада, за да представят своето заключение.

От проучванията става ясно, че пушенето на електронни цигари „представлява риск за здравето", тъй като „става въпрос за вдишване на вредни вещества", обобщава за АФП Беноа Лабарб, ръководител на отдела за оценка на тютюневите изделия в агенцията.

„Ето защо е абсолютно необходимо да се изключи всяка употреба на електронни цигари за непушачите и младите хора, които са привлечени от плодовите и сладки аромати на тези продукти", допълва експертът.

От друга страна, за пушачите на класически цигари „това може да бъде, наред с другите никотинови заместители, средство за отказване, чиято употреба след това трябва да спре", добавя той.

Отчетените вредни ефекти са свързани с многократно вдишване на токсични вещества, които се отделят при употребата на устройството: вече налични в течността - пропилен гликол, глицерин, аромати, или образуващи се при нагряването ѝ.

Сред тези, които се образуват при нагряване, алдехидите „се фиксират върху тъканите на дихателните пътища и ги разграждат", обяснява фармацевтът Тибо Мансуи, координатор на експертната оценка. „Ако тези увреждания се повтарят с течение времето, за тъканите ще е трудно да се възстановят правилно".

Експертите са отчели промяна в клетките (ДНК лезии), което може да благоприятства развитието на рак.

Други рискове, потвърдени от научни изследвания, включват вредни ефекти върху сърдечносъдовата система, считани за „вероятни" при пушене на електронни цигари, съдържащи никотин, и „възможни" дори без наличието на никотин. Сред тях са промени в сърдечната честота и кръвното налягане, които в дългосрочен план могат да доведат до заболявания на сърцето.

По отношение на дихателната система някои изследвания показват повишена честота на хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ).

Рискове съществуват дори за бебето в майчината утроба, като пушенето на електронни цигари от майката е свързано с „възможни" ефекти върху развитието на сърдечносъдовата и дихателната система, промени в сърдечния ритъм и белодробната тъкан, възпалителни явления.

Поради тази причина Френската агенция за здраве и безопасност препоръчва на бременните жени, които пушат, или на жените, които планират бременност, да се откажат напълно от тютюнопушенето с помощта на медицински специалист, „като избягват електронните цигари, ако е възможно".

Друг установен вреден ефект е, че при изпаряване на течност, съдържаща никотин, „аерозолът, генериран от електронната цигара, има същия пристрастяващ потенциал като цигарения дим", припомня здравната агенция.

От общо 1775 вещества, присъстващи в аерозолите (парата, вдишвана от пушача на електронна цигара), експертите са идентифицирали 106, които считат за „особено обезпокоителни", въпреки че са в „значително по-ниски концентрации от тези в дима на класическите цигари".

Въз основа на настоящите познания нито един от установените ефекти от пушенето на електронни цигари върху здравето „не надвишава по тежест или ниво на доказване" тези от тютюнопушенето, което причинява 75 000 смъртни случая годишно във Франция - благодарение на липсата на процес на горене.

Френската агенция за здраве и безопасност предупреждава и за многобройните опасности от самостоятелното приготвяне на течности за електронни цигари, както правят много пушачи на тези устройства, за да пестят пари.

Експертите казват, че следващата цел ще бъде да проучат дали пасивното пушене на електронни цигари също е опасно за здравето.