АГ-болницата във Варна събира дарения за нова газова инсталация в неонатологията

Наличната е на повече от 30 години

Кампания за набиране на средства за подмяна на газовата инсталация в отделението по неонатология започна АГ-болницата във Варна. Наличната, която осигурява централизирано подаване на кислород, медицински въздух и вакуум и за интензивния сектор, е на над 30 г.

„Поддръжката й е скъпа и подмяната вече е неотложна“, каза пред „Труд news” административният директор на болницата Валентина Иванова. Тя благодари на екипа на ОУ „Черноризец Храбър“, чиито възпитаници дарили събрани от коледен базар 17 000 лв. Още 10 000 лв. са постъпили от частни дарения. Със сумата е започнал ремонт на боксовете.

За закупуване на инсталацията обаче са нужни над 30 000 евро. Логистична помощ за благородната кауза оказва сдружение "Аз вярвам и помагам", което е сред традиционните дарители на апаратура за АГ-болницата. Подкрепа оказват фондация "Искам бебе" и клубът за народни танци "Моряците". В болницата е поставена дарителска кутия за излезли от обращение стотинки и евромонети, а в страницата на лечебницата във фейсбук е публикувана дарителска сметка.

В момента в интензивния сектор и неонатологията екипът се грижи за седем пеленачета. Три от тях са с критично ниско тегло от 600-700 грама, останалите са с различни тежки проблеми. През 2025 г. през отделението са преминали близо 200 бебета от целия Североизток, тъй като то е единственото в региона с трето ниво на компетентност за интензивно лечение и първична реанимация на рискови новородени.

"Новата газова инсталация ще гарантира сигурност, въздух и живот на най-малките ни пациенти", каза Иванова с апел „Всяка стотинка е помощ!“.